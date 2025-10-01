Champions League heute: BVB - Bilbao LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 01.10.2025 • 18:00 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Athletic Bilbao. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwochabend empfängt Borussia Dortmund Athletic Bilbao (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Dabei kommt es zu einem historischen ersten Aufeinandertreffen in der Champions League. Für die Basken ist es sogar die erste Partie überhaupt gegen einen deutschen Klub in der Königsklasse, während der BVB bereits 16 Heimspiele gegen Teams aus Spanien bestritten hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Geleitet wird die Begegnung im Dortmunder Signal Iduna Park vom polnischen FIFA-Referee Szymon Marciniak.

Champions League: So verfolgen Sie BVB - Bilbao heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Borussia Dortmund hat in der Champions League nur drei seiner 16 Heimspiele gegen spanische Gegner verloren (sieben Siege, sechs Unentschieden). Ein Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied gelang auswärts in Dortmund bislang ausschließlich Real Madrid (3:1, Saison 2017/18).

Athletic Bilbao hat mit deutschen Gegnern hingegen gute Erfahrungen gemacht. In großen europäischen Wettbewerben blieb der Klub in den vergangenen sechs Partien gegen Bundesliga-Klubs ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis) und holte zuletzt auswärts in Augsburg (2015) sowie auf Schalke (2012) jeweils Dreier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Guirassy und Adeyemi liefern Top-Werte – Laporte kehrt in Champions League zurück

Seit Beginn der Vorsaison war nur Raphinha (21) an mehr Toren direkt beteiligt als Serhou Guirassy (18) im Wettbewerb. Der Dortmunder Stürmer erzielte bei seinem letzten Heimauftritt im April einen Dreierpack gegen Barcelona und dürfte erneut im Fokus stehen.

Ebenfalls beeindruckend: Karim Adeyemi verbuchte am 1. Spieltag gegen Juventus 92 intensive Pressingaktionen – ligaweit nur von Kopenhagens Mohamed Elyounoussi (96) übertroffen.

Auf der Gegenseite steht Aymeric Laporte vor seinem ersten Champions-League-Einsatz für Bilbao seit 2014/15; damals war er mit 20 Jahren und 113 Tagen der zweitjüngste Starter der Vereinsgeschichte in diesem Wettbewerb.

Kovac in CL-Gruppenspielen noch ungeschlagen

BVB-Coach Niko Kovac hat in der Gruppenphase der Champions League weiterhin eine makellose Bilanz: In zehn Partien blieb er ohne Niederlage (sieben Siege, drei Remis) bei durchschnittlich 4,5 Toren pro Spiel. Am ersten Spieltag reichte es trotz der Dortmunder Offensivpower „nur“ zu einem 4:4 gegen Juventus Turin.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegenüber steht Ernesto Valverde, dessen Teams seit November 2014 nie zwei Champions-League-Spiele in Folge verloren haben. Zumindest eine Serie könnte jedoch am Mittwochabend brechen.

Wird Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen ATH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }