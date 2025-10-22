Champions League heute: Frankfurt - Liverpool LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.10.2025 • 18:00 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC Liverpool. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, ertönt um 21:00 Uhr der Anpfiff im Deutsche Bank Park, wenn Eintracht Frankfurt den FC Liverpool zum dritten Mal in einem europäischen Wettbewerb trifft. Schiedsrichter der Partie ist der Franzose François Letexier.

In der gemeinsamen Historie behielt Liverpool 1972/73 im UEFA-Cup mit insgesamt 2:0 die Oberhand – nach einem 2:0 an der Anfield Road folgte ein torloses Remis in Frankfurt.

Frankfurt reist mit gemischten Gefühlen in den Königsklassen-Abend. Nach dem 2:2 in Freiburg, bei dem Keeper Kaua Santos erneut unglücklich aussah, flammt die Torhüter-Debatte auf.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller teilte mit, künftig auf Michael Zetterer setzen zu wollen.

Ein Schritt, um die Defensive zu stärken. Für Stabilität soll auch Nathaniel Brown sorgen: Der Außenverteidiger gewann in dieser Champions-League-Saison elf seiner zwölf Tacklings (92 Prozent) und wurde noch nicht ausgedribbelt.

Offensiv ruht die Hoffnung auf Jonathan Burkardt, der an vier SGE-Toren in der laufenden Königsklasse direkt beteiligt war und als dritter Frankfurter überhaupt in seinen ersten beiden CL-Partien jeweils traf.

Liverpool droht historischer Negativlauf

Die Gäste reisen nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie mit angeknackstem Selbstvertrauen an. Kapitän Virgil van Dijk forderte daher eine „Wagenburgmentalität“, während Trainer Arne Slot nach dem 1:2 gegen Manchester United offen „Besorgnis“ einräumte.

Eine weitere Pleite würde die längste Niederlagenserie seit 1953 bedeuten. Auffällig: Liverpool kassierte bereits fünf Gegentreffer nach Standards, ein Problem, das zuletzt auch gegen United sichtbar wurde.

Offensiv warten die kostspieligen Sommer-Neuzugänge Alexander Isak (ein Tor, eine Vorlage in sieben Spielen) und Florian Wirtz noch auf ihr erstes Premier-League-Tor, während Mohamed Salah laut englischen Medien „meilenweit von seinen stratosphärischen Leistungen“ entfernt ist. Slots persönliche Bilanz in Auswärtsspielen der Champions League ist negativ (4 Siege / fünf Niederlagen).

Schlüsselduelle: Standards, Schlussmänner und formschwache Stars

Bei Liverpool offenbart sich eine auffällige Anfälligkeit bei ruhenden Bällen – ein Ansatzpunkt für Frankfurts Flankengeber wie Ansgar Knauff, der bereits ein Tor und eine Vorlage in diesem Wettbewerb verzeichnet.

Umgekehrt muss Frankfurt nach 18 Gegentoren in fünf Spielen das Duell mit Wirtz und Salah bestehen; Frankfurt kassierte in Madrid ein 1:5 und wies dabei einen xGA-Wert von 4,44 auf.

Brown trifft möglicherweise direkt auf Salah, der in 36 CL-Auswärtsspielen 22 Tore erzielte, aktuell aber in der Kritik steht. Die Reds wiederum setzen traditionell auf ihre starke Bilanz gegen deutsche Klubs (nur eine Niederlage in den letzten 15 Duellen) und gewannen ihre vergangenen vier Champions-League-Auswärtsspiele in Deutschland – zuletzt 1:0 bei RB Leipzig.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird SGE gegen LIV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool im Liveticker bei SPORT1.