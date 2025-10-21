Champions League heute: Kopenhagen - BVB LIVE im TV, Stream & Liveticker - Kovac rotiert gegen Moukoko! Das ist die BVB-Startelf

SPORT1 21.10.2025 • 19:55 Uhr Der FC Kopenhagen empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Parken. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die Partie in der Champions League zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund am heutigen Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) steht für den BVB auch im Zeichen des Wiedersehens mit Youssoufa Moukoko. Der Ex-Dortmunder steht bei den Gastgebern in der Startelf.

Auf der anderen Seite verändert Dortmunds Trainer Niko Kovac seine Anfangsformation im Vergleich zum 1:2 beim FC Bayern am vergangenen Wochenende auf fünf Positionen.

Unter anderem rückt Jobe Bellingham in die erste Elf, der Mittelfeldspieler sah am Samstag beim zweiten Gegentor unglücklich aus, bekam anschließend aber Rückendeckung von Kovac. Auch Julian Brandt darf erstmals in dieser Saison in der Königsklasse von Beginn an ran. Er trägt die Kapitänsbinde.

Der FC Kopenhagen trifft insgesamt zum fünften Mal auf Borussia Dortmund – und wartet noch immer auf den ersten Sieg (ein Remis, drei Niederlagen).

Für die Dänen ist einzig gegen Manchester City und Chelsea die Erfolgsquote in europäischen Hauptwettbewerben noch negativer. Borussia Dortmund wiederum blieb in seinen bisherigen drei Europapokal-Auswärtspartien in Dänemark ungeschlagen (1 Sieg, zwei Remis); das einzige Champions-League-Duell in Kopenhagen endete 2022/23 1:1.

Trotz zwei Siegen aus 16 Champions-League-Spielen seit Beginn der Saison 2022/23 hat Kopenhagen zuletzt im eigenen Stadion Stabilität gefunden: In den vergangenen vier Heimauftritten im Wettbewerb gab es nur eine Niederlage (2 Siege, ein Remis) – ein 1:3 gegen Manchester City im Februar 2024.

Im Zentrum setzt Trainer Jacob Neestrup besonders auf Lukas Lerager, der mit einer Erfolgsquote von 87 % (20 von 23 gewonnenen Duellen) der beste Zweikämpfer der laufenden Königsklassen-Saison ist. In seinem letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen entschied Lerager alle sechs direkten Duelle für sich.

Kovac-Elf mit Offensivlauf

Unter Niko Kovac hat Borussia Dortmund in acht Champions-League-Partien nur einmal verloren (vier Siege, drei Remis) – ligaweit die niedrigste Niederlagenquote (13 %) unter Trainern mit mindestens zwei Spielen.

Aktuell gelangen den Schwarz-Gelben in drei Europapokalspielen in Folge jeweils drei oder mehr Treffer; ein vierter derartiger Auswärts-Dreierpack wäre Vereinsrekord.

Parallel hallen allerdings Diskussionen aus dem Bundesliga-Klassiker gegen Bayern München nach: Sportdirektor Sebastian Kehl monierte eine unausgewogene Schiedsrichterleistung, Jens Lehmann kritisierte Kovacs defensive Grundordnung als „ängstlich“ – Themen, die den BVB vor der Reise nach Kopenhagen medial begleiten.

Guirassy als Schlüsselspieler des BVB

Beide Kopenhagener Champions-League-Tore dieser Saison resultierten aus Flanken, während zwei der bisherigen drei Gegentreffer des BVB ebenfalls nach Hereingaben fielen.

Serhou Guirassy war seit Beginn der vergangenen Spielzeit an 20 Dortmunder Königsklassen-Toren direkt beteiligt (14 Treffer, sechs Vorlagen) und punktete in sieben seiner acht Auswärtseinsätze.

Ergänzend verzeichnete Dortmund ligaweit die meisten verschiedenen Torschützen (acht) und stellte mit Ramy Bensebaini und Julian Ryerson bereits vier Durchbrüche durch die gegnerische Kette her – ein Muster, das nach Harry Kanes jüngster Analyse der BVB-Standardschwäche am ersten Pfosten zusätzliche Aufmerksamkeit erhält.

