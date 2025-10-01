Champions League heute: Leverkusen - Eindhoven LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.10.2025 • 17:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den PSV Eindhoven. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwochabend empfängt Bayer 04 Leverkusen die PSV Eindhoven (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das erste Champions-League-Heimspiel für die Leverkusener in der laufenden Saison wird von Schiedsrichter Glenn Nyberg geleitet.

Das deutsch-niederländische Duell gab es bislang nur in der ersten Runde des UEFA-Pokals 1994/95. Damals setzte sich Leverkusen nach einem spektakulären 5:4-Heimsieg und einem 0:0 in Eindhoven durch und schaffte es bis ins Halbfinale.

Seitdem blieb die Werkself in allen sieben Europapokalspielen gegen niederländische Teams ungeschlagen (4 S, drei U) und feierte in der vergangenen Champions-League-Saison einen 4:0-Heimerfolg gegen Feyenoord.

Eindhoven wartet dagegen seit Dezember 1977 (2:1 in Braunschweig) auf einen Auswärtssieg bei einem deutschen Klub und blieb in 17 Versuchen sieglos (3 U, 14 N).

Champions League: So verfolgen Sie Leverkusen - Eindhoven heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Kasper Hjulmand geht mit vier Pflichtspielen ohne Niederlage in das Aufeinandertreffen, zuletzt gelang ein 2:1 bei St. Pauli. Der Däne sprach nach dem etwas schmeichelhaften Dreier von einem „Beschleuniger für unsere Entwicklung“.

Personell muss Hjulmand allerdings umstellen: Torjäger Patrik Schick fehlt wegen einer Faszienverletzung im linken Oberschenkel für mehrere Wochen, bei Kapitän Robert Andrich gaben die Ärzte hingegen Entwarnung.

Andrich könnte also gemeinsam mit Neuzugang Aleix García das Zentrum im Mittelfeld bilden. Letzterer konnte beim ersten Gruppenspiel gegen Kopenhagen (2:2) mit einer 100-prozentigen Passquote unter hohem Druck (31/31) überzeugen. Defensivchef Edmond Tapsoba glänzte beim Remis mit 21 linienbrechenden Pässen, elf davon erreichten Alejandro Grimaldo – beides Top-Werte des gesamten Spieltags.

PSV mit Wanner-Debüt und Bosz’ Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Auf der Gegenseite kehrt Peter Bosz, Ex-Trainer von Leverkusen, erstmals seit seinem Abschied 2021 als Coach der PSV in die BayArena zurück. Seine Mannschaft verlor den Champions-League-Auftakt 1:3 gegen Union Saint-Gilloise, obwohl die Expected Goals bei 2,5 lagen.

In der Eredivisie brachte Bosz am Wochenende zum ersten Mal Bayern-Leihgabe Paul Wanner von Beginn an. Der 19-Jährige ersetzte den schwer verletzten Ruben van Bommel und könnte auch gegen Leverkusen starten.

Schlüsselspieler Joey Veerman überzeugte gegen Saint-Gilloise mit 62 erfolgreichen Pässen, 14 linienbrechenden Zuspielen und neun Ballgewinnen – jeweils PSV-Bestwert. Insgesamt hielt die PSV nur in zwei ihrer letzten 21 Champions-League-Partien die Null (10 %), ligaweit eine der schwächsten Quoten seit Saisonbeginn 2023/24.

Statistik-Duell Tapsoba vs. Veerman und das norwegische Schiedsrichtergespann

Während Leverkusen auf Tapsobas progressive Bälle und Garcías Pressingresistenz setzt, versucht Eindhoven über Veermans Passspiel und Wanners Dynamik Lücken zu reißen.

Die Werkself verlor lediglich zwei ihrer letzten elf Gruppenspiele in der Königsklasse (5 S, vier U) und drehte in Kopenhagen zweimal einen Rückstand zum 2:2. Eindhoven hingegen will vermeiden, erstmals seit November 2018 zwei Champions-League-Partien in Folge zu verlieren.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen PSV Eindhoven heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird B04 gegen PSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Bayer 04 Leverkusen gegen PSV Eindhoven im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen PSV Eindhoven im Liveticker bei SPORT1.

