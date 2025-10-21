Rot nach 4 Minuten: "Das ist schon dämlich, Kollege!"

Philipp Heinemann 21.10.2025 • 19:18 Uhr Pafos FC erlebt in der Champions League einen Albtraum-Start. Gegen Außenseiter Kairat Almaty leistet sich ein Spieler des zyprischen Teams einen bösen Aussetzer.

Pafos FC hat im Duell der Underdogs in der Champions League einen denkbar schlechten Start hingelegt (JETZT IM LIVETICKER). Es lief die vierte Minute, als Joao Correia gegen den kasachischen Gegner Kairat Almaty vom Platz flog.

Der Nationalspieler aus Kap Verde trat seinem Gegenspieler Luís Mata nach einem hohen Ball mit der Fußspitze ins Gesicht, mit der Sohle traf er ihn zudem am Oberkörper. Der Getroffene krümmte sich mit Schmerzen am Boden, während Correia der Entscheidung des Schiedsrichters harrte.

Pafos schon wieder in Unterzahl

Dieser rief zunächst das ärztliche Personal von Almaty herbei, ehe er die Rote Karte zückte. Mit gesenktem Kopf schlich Correia vom Platz, Proteste gab es nach seiner ebenso unglücklichen wie unsinnigen Flugeinlage auf Kopfhöhe keine.

Auf eine Entschuldigung verzichtete der 29-Jährige allerdings auch, Mata konnte derweil weiterspielen.

“Das ist schon dämlich, Kollege! Und damit schwächst du dein Team in der Frühphase", urteilte DAZN-Kommentator Michael Brandes über den Kung-Fu-Tritt, der Erinnerungen an Oliver Kahn (gegen Stéphane Chapuisat) und Tim Wiese (gegen Ivica Olic) weckte.