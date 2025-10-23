Champions League: "Skandalös!" Ex-BVB-Star redet sich in Rage

Johannes Vehren 23.10.2025 • 14:25 Uhr Olympique Marseille verliert nach Führung in Unterzahl bei Sporting Lissabon. Nach der Niederlage kritisieren Trainer Roberto De Zerbi und Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang den Schiedsrichter scharf.

Heftige Anschuldigungen gegen Schiedsrichter Rade Obrenovic! Der Unparteiische leitete am Mittwochabend die Champions-League-Partie zwischen Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Im Anschluss wurde er scharf kritisiert.

Grund dafür die Gelb-Rote Karte, die er in ersten Halbzeit Olympique-Verteidiger Emerson gezeigt hatte. Zunächst wurde der Italiener aufgrund eines Handspiels in der 39. Minute verwarnt, ehe er wegen einer Schwalbe in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Ampelkarte sah.

„Haben für Schiedsrichterfehler bezahlt“

Zu jenem Zeitpunkt führte Marseille noch verdient mit 1:0, kassierte nach dem Seitenwechsel dann aber die entscheidenden zwei Gegentore (69., 86.).

„Meiner Meinung nach haben wir für Schiedsrichterfehler bezahlt“, polterte Coach Di Zerbi nach der Niederlage bei Canal+ und fügte hinzu: „Mir hat die Art und Weise, wie das Spiel gepfiffen wurde, nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter gut genug für ein Spiel dieser Art war.“

Auch Aubameyang äußert Kritik

In die gleiche Kerbe schlug Pierre-Emerick Aubameyang, der noch zunächst ruhig meinte: „Die Schiedsrichter waren heute Abend überhaupt nicht auf der Höhe.“

Im Anschluss daran fuhr der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund aus der Haut: „Die erste gelbe Karte für Emerson ist skandalös. Er kann mit seiner Hand nichts machen.“