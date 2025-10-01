Lamine Yamal feiert im Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain (ab 21 Uhr im LIVETICKER) sein Startelf-Comeback. Barcelona-Trainer Hansi Flick bietet den 18-Jährigen, der zuletzt vier Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, von Beginn an auf.
Champions League: Yamal feiert Comeback in Flicks Startelf - Lewandowski auf der Bank
Yamal feiert Startelf-Comeback
Lamine Yamal steht im Champions-League-Kracher gegen PSG erstmals wieder in der Startelf. Barca-Stürmer Robert Lewandowski bleibt hingegen zunächst draußen.
Mit Blick auf die Ballon-d’Or-Wahl erhält Yamal ausgerechnet gegen PSG die Chance, es allen Kritikern zu beweisen. „Ich will ab sofort zeigen, dass ich der Beste bin“, hatte er nach Rang zwei bei der Preisverleihung hinter Ousmane Dembélé angekündigt.
Das direkte Duell mit Dembélé fällt aber aus, der PSG-Star fehlt im Topspiel der Königsklasse am Mittwoch verletzt.
FC Barcelona: Lewandowski gegen PSG auf der Bank
Derweil nimmt Robert Lewandowski beim FC Barcelona zunächst nur auf der Bank Platz.
Yamal hatte das erste CL-Spiel gegen Newcastle (2:1) noch aufgrund seiner Leistenverletzung verpasst. Am vergangenen Wochenende feierte er nach Einwechslung in der Liga gegen Real Sociedad sein Comeback und steuerte zum 2:1-Erfolg direkt eine Vorlage bei.
