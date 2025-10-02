Chancenwucher: Leverkusen fehlt der "letzte Punch"

SID 02.10.2025 • 05:54 Uhr Gegen Eindhoven lässt Bayer einen möglichen Sieg in der Champions League liegen. Das könnte sich noch rächen.

Viele Möglichkeiten, aber kaum Tore: Bayer Leverkusen hadert nach dem Fehlstart in die Champions League mit der mangelhaften Chancenverwertung.

Die Werkself hatte Gelegenheiten „für mehr als ein Tor“, sagte Trainer Kasper Hjulmand nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen die PSV Eindhoven bei DAZN: „Mir fehlte der letzte Punch, der letzte Pass.“

Zwar hatte Christian Kofane (65.) Bayer zunächst in Führung gebracht, doch Ismael Saibari (72.) konnte noch ausgleichen - weil die Hausherren zuvor einige gute Möglichkeiten ausließen. Und so ist Leverkusen in der Ligaphase der Königsklasse nach zwei Spieltagen weiter sieglos vor den kommenden schwierigen Aufgaben gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City und Newcastle United um Nick Woltemade.

Hjulmand: „Auf einem guten Weg“

Doch Hjulmand sieht sich und seine Mannschaft „auf einem guten Weg“, sagte der Däne: „Wir hatten noch nicht viel Zeit auf dem Trainingsplatz, arbeiten aber von Spiel zu Spiel.“

