CL: Wirtz gegen Frankfurt in der Startelf

SID 22.10.2025 • 20:05 Uhr Der ehemalige Bundesligaprofi darf bei seiner Rückkehr nach Deutschland starten - gemeinsam mit einem Ex-Frankfurter.

Teammanager Arne Slot setzt beim Champions-League-Duell des FC Liverpool bei Eintracht Frankfurt (21.00 Uhr) von Beginn an auf Nationalspieler Florian Wirtz.

Der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen spielt bei seiner ersten Rückkehr nach Deutschland mit dem neuen Klub in der Offensive unter anderem mit dem ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké zusammen. Im Ligaspiel gegen Manchester United zuletzt (1:2) hatte Wirtz nur als Joker agiert.