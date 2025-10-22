Newsticker
Champions League>

CL: Wirtz gegen Frankfurt in der Startelf

Wirtz spielt - Slot streicht Ikone

Der ehemalige Bundesligaprofi darf bei seiner Rückkehr nach Deutschland starten - gemeinsam mit einem Ex-Frankfurter.
Der ehemalige Bundesligaprofi darf bei seiner Rückkehr nach Deutschland starten - gemeinsam mit einem Ex-Frankfurter.

Teammanager Arne Slot setzt beim Champions-League-Duell des FC Liverpool bei Eintracht Frankfurt (21.00 Uhr) von Beginn an auf Nationalspieler Florian Wirtz.

Der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen spielt bei seiner ersten Rückkehr nach Deutschland mit dem neuen Klub in der Offensive unter anderem mit dem ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké zusammen. Im Ligaspiel gegen Manchester United zuletzt (1:2) hatte Wirtz nur als Joker agiert.

Ergänzt von Innenverteidiger Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai und Ekitikés Sturmpartner Alexander Isak stehen in der Startaufstellung der Reds insgesamt sechs ehemalige Bundesligaspieler. Vereinsikone Mohamed Salah sitzt hingegen zunächst auf der Bank.

