Vinicius zaubert, Bellingham staubt ab: Real bereit für Clásico

SID 22.10.2025 • 22:59 Uhr Wenige Tage vor dem Duell mit dem FC Barcelona gewinnen die Madrilenen knapp gegen Juventus Turin. Deutlicher macht es der Klub-Weltmeister.

Real Madrid hat durch den nächsten Sieg in der Champions League eine gelungene Generalprobe für den Clásico gegen den FC Barcelona gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich am Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin durch, den Treffer des Tages erzielte Jude Bellingham (57.).

Er profitierte dabei von der fantastischen Vorarbeit von Vinicius Junior, der ganze vier Gegenspieler auf engem Raum narrte und den Ball dann mit einem satten Flachschuss an den Pfosten jagte. Der Abpraller landete bei Bellingham, der nur noch einschieben musste.

Auf Real wartet jetzt der Clásico

Mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel setzten die Madrilenen damit ihren perfekten Start in der Ligaphase der Königsklasse fort.

Für Real geht es nun am Sonntag (16.15 Uhr) in der spanischen Liga gegen Hansi Flicks Barcelona. Mit 24 Punkten aus neun Spielen stehen die Königlichen an der Tabellenspitze, die Katalanen liegen als erster Verfolger zwei Zähler zurück.

Klub-Weltmeister FC Chelsea feierte derweil durch das deutliche 5:1 (4:1) gegen das sieglose Schlusslicht Ajax Amsterdam den zweiten Sieg in Folge in der Königsklasse. Nach einer frühen Roten Karte für Amsterdams Kenneth Taylor (15.) brachte Marc Guiu das Heimteam in Führung. Der Spanier ist damit der jüngste Torschütze in der Champions League für die Londoner.