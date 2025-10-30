Eine Ära endet: Neuer Bier-Deal für die Champions League

Jannis Blank 30.10.2025 • 13:07 Uhr Nach drei Jahrzehnten steht in der Champions League ein bemerkenswerter Wechsel bevor. Eine Ära endet, und ein neuer Name könnte bald die Bierkrüge auf Europas größter Fußballbühne füllen. Welche Folgen das für Fans und Sponsoren hat, zeigt sich im nächsten Rechtezyklus.

Die UEFA hat nach drei Jahrzehnten das Ende ihrer Partnerschaft mit Heineken besiegelt. Der weltweit größte Bierhersteller Anheuser-Busch InBev (AB InBev) befindet sich in exklusiven Verhandlungen mit UC3, dem Gemeinschaftsunternehmen der UEFA und den führenden europäischen Vereinen, um Heineken als Biersponsor der europäischen Männerfußballwettbewerbe zu ersetzen.

Der Wechsel soll zur Saison 2027/28 erfolgen und markiert das Ende einer Ära: Seit 1994 war Heineken auf der größten Werbebühne des europäischen Klubfußballs präsent.

Ein Rekordangebot und ein strategischer Schritt

AB InBev soll 200 Millionen Euro pro Jahr für einen Sechsjahresvertrag geboten haben – insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Das belgische Unternehmen würde damit den bisherigen Vertrag von Heineken, der 120 Millionen Euro jährlich umfasst, um rund 66 Prozent übertreffen.

Der neue Vertrag soll 2027 in Kraft treten und bis 2033 laufen. Damit wäre AB InBev der globale offizielle Partner in der Kategorie Bierprodukte für alle UEFA-Klubwettbewerbe der Männer.

UC3 eröffnet neue Vermarktungsrunde

UC3 erklärte in einer kurzen Mitteilung, dass der weltweite Bier-Sponsoringvertrag für den neuen Rechtezeitraum von 2027 bis 2033 als erstes Angebot ausgeschrieben wurde. UC3 und AB InBev hätten sich darauf geeinigt, nun exklusiv über die Details eines möglichen Vertrags zu verhandeln.

Die Ausschreibung sei Anfang Oktober gestartet worden, unterstützt von der globalen Marketingagentur Relevent Football Partners, die für die Vermarktung der UEFA-Klubwettbewerbe zuständig ist.

„Bier und Sport passen einfach besser zusammen“

Ein Sprecher von AB InBev sagte: „Unsere Auswahl durch UC3 spiegelt unser Engagement für den Fußball und unsere Mega-Plattform-Strategie wider. Die UEFA-Klubwettbewerbe der Männer werden es unseren Marken ermöglichen, den Fans weltweit unvergessliche Erlebnisse zu bieten und zu unterstreichen, dass Bier und Sport einfach besser zusammenpassen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren ein großartiger Partner für UC3 zu sein.“

AB InBev, bekannt für Marken wie Budweiser, Corona und Stella Artois, ist bereits seit 1986 offizieller Bierpartner der FIFA und unterhält zahlreiche Partnerschaften im internationalen Fußball.

Neue Ära für UC3 und die europäischen Klubs

UC3 nahm seine Geschäftstätigkeit Anfang 2025 auf, nachdem die UEFA gemeinsam mit den europäischen Klubs eine engere Vermarktungsstruktur geschaffen hatte. Die Partnerschaft mit AB InBev gilt nun als Meilenstein dieser neuen Phase.