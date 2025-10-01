Eric Diers Premiere lässt Pep Guardiola wüten

Julius Schamburg 01.10.2025 • 23:27 Uhr Eric Dier feiert in der Champions League eine Premiere. Der Ex-Bayern-Star sorgt für großen Frust bei Manchester City und Pep Guardiola.

Eric Dier hat Manchester City und Pep Guardiola in der Champions League geschockt und für großen Frust bei den Skyblues gesorgt.

Der ehemalige Verteidiger vom FC Bayern holte für die AS Monaco in der Schlussphase einen Elfmeter heraus und verwandelte diesen auch noch zum 2:2-Endstand selbst.

Champions League: Dier feiert Premiere

In der 86. Minute war Dier nach einem Zweikampf im gegnerischen Sechzehner zu Boden gegangen. Schiedsrichter Jesús Gil Manzano entschied zunächst nicht auf Elfmeter, zeigte nach VAR-Eingriff aber doch noch auf den Punkt.

Dier trat selbst an und verwandelte eiskalt ins rechte untere Eck (90.). Kurios: Es war der erste Elfmeter, den der Engländer in seiner aktiven Karriere als Profifußballer schoss. Mit Erfolg.

Guardiola wütet an der Seitenlinie

Für die Citizens hatte Erling Haaland einen Doppelpack erzielt (15., 44.). Jordan Teze traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (18.), ehe Dier in der Schlussphase für Ekstase in Monaco und bei Trainer Adi Hütter sorgte.

Guardiola hingegen schien mächtig verärgert, schließlich hatte seine Mannschaft bis kurz vor Schluss geführt und die vorzeitige Entscheidung verpasst.