FC Bayern: Kompany wandelt auf Heynckes' Spuren

SPORT1 01.10.2025 • 13:58 Uhr Vincent Kompany eilt beim FC Bayern von Erfolg zu Erfolg und wandelt dabei auf den Spuren von Jupp Heynckes.

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase durfte sich der FC Bayern über einen 5:1-Sieg gegen den Pafos FC freuen. Beim Rekordmeister fühlt man sich in diesem Zuge an goldene Zeiten erinnert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Der Letzte, der das vor dir geschafft hat“, rief Klubboss Jan-Christian Dreesen Trainer Vincent Kompany beim Bankett an der zyprischen Mittelmeerküste entgegen, „war Jupp Heynckes“.

Seinerzeit, in der Spielzeit 2012/13, endete die Saison für die Münchner mit dem ersten Triple der Vereinsgeschichte. Und diesmal? „Wir werden sehen“, erklärte Dreesen mit einem Schmunzeln, „was da noch kommt.“

Mannschaftliches Kollektiv funktioniert

Die Münchner machten sich in jedem Fall mit jeder Menge Zuversicht auf den Heimweg. Und das nicht nur wegen des souveränen Sieges. Vielmehr erfreuen sich die Beteiligten ob der Stärke der gesamten Mannschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Spieler funktionieren einfach alle“, hatte Vizekapitän Joshua Kimmich nach der Partie stolz festgestellt. Trotz fortwährender Rotation eilen die Bayern von Sieg zu Sieg. Auch, weil Kompany es geschafft hat, das Team hinter sich zu versammeln.

Jeder Spieler würde „sein Ego hinten anstellen“, betonte Kimmich: „Jeder weiß, dass er sehr, sehr wichtig ist, dass er gebraucht wird und dass es jetzt nicht um den Einzelnen geht, sondern um den Erfolg als Mannschaft.“

Sammer adelt die Bayern

Während Prime-Experte Matthias Sammer selbige in diesem Zuge bereits als „aktuell beste Mannschaft in Europa“ betitelte, wussten die Bayern-Bosse genau, bei wem sie sich bedanken dürfen.