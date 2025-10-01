FC Bayern: Was Sammer bei Kimmich besonders beeindruckt

SPORT1 01.10.2025 • 10:25 Uhr Joshua Kimmich wird nach dem Königsklassen-Auftritt der Bayern ausführlich von Matthias Sammer gelobt - und bedankt sich.

Der FC Bayern feierte am Dienstagabend in der Ligaphase der Champions League einen 5:1-Sieg gegen Pafos. Nach der Partie stimmte Ex-Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer bei Amazon Prime ein Loblied auf Joshua Kimmich an.

So pries der TV-Experte das Spiel des 30-Jährigen, seine Laufstärke und seine Präsenz. „Aber ich würde trotzdem ein Merkmal rausheben, was mir immer noch zu kurz kommt: Gute Mannschaften brauchen eine Achse. Er ist ein zentraler Punkt und da müssen wir weiter dran arbeiten“, erklärte Sammer.

„Es gibt verschiedene Konstellationen: Wie viele Pässe er gegeben hat, wie viel er gelaufen ist, alles gut und schön. Aber es gibt Dinge, die sind nicht messbar. Und da sehe ich bei ihm einen unglaublich großen Wert – für jede Mannschaft. Für Bayern und für die Nationalmannschaft.“

Kimmich dankbar für Lob

So würde sich Sammer wünschen, Kimmich „noch ein Stück weit mehr herausstellen“ zu können – für Deutschland.

