Flick nach Paris-Pleite: "Nicht unser bester Tag"

SID 02.10.2025 • 06:36 Uhr Der Barca-Trainer sieht noch Luft nach oben und mahnt ein besseres Abwehrverhalten an. Die Durststrecke Barcelonas gegen Paris geht weiter.

Hansi Flick war schwer genervt. Der späte Knockout seines FC Barcelona im Champions-League-Kracherduell mit dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain wurmte den Trainer der Katalanen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Beim Stand von 1:1 muss man besser verteidigen und eine bessere Struktur in der Abwehr haben“, sagte Flick nach der 1:2-Heimniederlage seines Teams und mahnte ob des Gegentors in der 90. Minute ein besseres Defensivverhalten an.

Für Barcelona setzte sich auch unter Flick eine schwarze Serie in der Champions League fort. Das Team muss seit achteinhalb Jahren auf einen Heimsieg gegen die Pariser warten. Zwar sorgte Ferran Torres (19.) für die Barca-Führung. Senny Mayulu (38.) glich für Paris aber aus, ehe Goncalo Ramos den Hausherren in der letzten Minute der regulären Spielzeit den entscheidenden Gegentreffer zufügte.

„Heute war nicht unser bester Tag“, analysierte Flick. Das Spiel werde seiner Mannschaft „sehr helfen, auch für die Zukunft. Die ganze Mannschaft muss verteidigen, die ganze Mannschaft muss angreifen.“ PSG habe verdient gewonnen, so Flick. Doch wenn seine Mannschaft ihr Potenzial voll ausschöpfe, könne sie mit Luis Enriques Team mithalten. „Wir haben heute gesehen, wie gut PSG ist. Ich bin mir sicher, dass wir so spielen können.“

{ "placeholderType": "MREC" }