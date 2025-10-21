Flug verspätet: Liverpools Pressekonferenz abgesagt

SID 21.10.2025 • 19:48 Uhr Vor der Champions-League-Partie bei Eintracht Frankfurt sitzen die Reds um Florian Wirtz am Flughafen fest.

Der FC Liverpool ist in seinen Vorbereitungen auf das Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt empfindlich gestört worden.

Aufgrund technischer Probleme hob der Flieger der Reds um Nationalspieler Florian Wirtz nach Hessen erst mit mehrstündiger Verspätung ab, die für 19.30 Uhr am Dienstagabend angesetzte Pressekonferenz in Frankfurt wurde abgesagt.

„Arne Slot und ein Spieler seiner Mannschaft sollten am Dienstabend nach ihrer Ankunft in Deutschland im Deutsche Bank Park zu den Medien sprechen. Aufgrund einer Verspätung des geplanten Fluges der Reds nach Frankfurt wegen technischer Probleme mit dem Flugzeug kann die Pressekonferenz jedoch nicht stattfinden“, hieß es in einem Statement der Engländer.