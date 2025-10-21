Grimaldo selbstbewusst: "Will den Unterschied machen"

SID 21.10.2025 • 07:23 Uhr Die Werkself muss in der Champions League gegen den Titelverteidiger ran. Der zuletzt überragende Spanier will dabei erneut vorangehen.

Alejandro Grimaldo sieht sich beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen seit dem vollzogenen Umbruch als Führungsfigur. "Ich weiß, dass in diesem Sommer wichtige Spieler gegangen sind, auch der Trainer, und es hat sich einiges geändert, weil viele junge Spieler gekommen sind", sagte der Spanier der Süddeutschen Zeitung: "Für mich bedeutete das: Ich muss einen Schritt nach vorn machen. Und versuchen, den Karren zu ziehen, allen zu helfen, Verantwortung zu übernehmen."

Er sei "sehr ambitioniert" und "sehr motiviert" in seiner neuen Rolle, führte der 30-Jährige vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) aus: "Mir ist es ein echtes Bedürfnis, dass die Mannschaft funktioniert. Sie hat viel Potenzial. Also gebe ich alles, um dazu beizutragen." Er wolle "den Unterschied machen, die Mannschaft antreiben und stützen, wenn es nötig sein sollte, auch den Jüngeren helfen. Das ist meine Mentalität."