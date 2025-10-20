Kehl arbeitet BVB-Pleite auf: "Nicht jeder Gegner wie der FC Bayern"

Lukas Rott 20.10.2025 • 18:23 Uhr Sebastian Kehl blickt mit ehrlichen Worten auf das Duell mit dem FC Bayern zurück. Der BVB-Sportdirektor erklärt den Umgang mit Pechvogel Bellingham und freut sich auf das Wiedersehen mit einem Ex-Juwel.

Borussia Dortmund hat die Niederlage im Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern aufgearbeitet. Sportdirektor Sebastian Kehl zollte dem deutschen Rekordmeister in seiner Analyse Respekt- verwies aber auch auf positive Aspekte.

„Nicht jeder Gegner ist wie der FC Bayern, der im Moment auch das Maß ist in vielen Themen“, befand Kehl vor der Abreise nach Dänemark, wo in der Champions League das Duell mit dem FC Kopenhagen ansteht. Trotzdem habe man in der zweiten Halbzeit beim 1:2 in München „gezeigt, dass wir bestehen können und auch dort sogar einen Punkt hätten mitnehmen können“.

Man habe in der Nachbetrachtung „einige Dinge rausgezogen, die wir besser machen können und in den letzten Wochen auch deutlich besser gemacht haben“.

Kehl: So geht der BVB mit Pechvogel Bellingham um

Angesprochen auf Dortmunds Mittelfeldspieler Jobe Bellingham, der das zweite Bayern-Tor mit einer unglücklichen Aktion verursacht hatte, sagte Kehl: „Natürlich haben wir nochmal kurz mit ihm gesprochen, der Trainer hat auch mit ihm gesprochen. Ich glaube, die Situation ist aufgearbeitet. Es war sehr unglücklich in dieser Situation, weiter geht’s.“

In der Bundesliga findet sich der BVB auf Rang vier wieder, in der Champions League liegt der BVB mit vier Punkten aus zwei Spielen auf Platz sieben. Gegen Kopenhagen werde man „hoffentlich einige Dinge besser machen“, sagte Kehl.

Die Reise in die dänische Hauptstadt bedeutet für Schwarz-Gelb auch ein Wiedersehen mit seinem Ex-Profi Youssoufa Moukoko, der den Klub im Sommer endgültig verlassen hatte.