Kimmich stolz: "Wirklich alle funktionieren"

SID 01.10.2025 • 05:33 Uhr Das 5:1 bei Außenseiter FC Pafos unterstreicht die Münchner Mentalität und Klasse.

Der beeindruckende Saisonstart des FC Bayern kommt für Münchens Vizekapitän Joshua Kimmich nicht von ungefähr. „Es ist kein Zufall, dass wir gute Ergebnisse einfahren und diesen Flow haben. Wir arbeiten alle drei Tage an der Basis, an unseren Prinzipien. Wir stecken sehr viel rein. Momentan kriegen wir das sehr gut hin, dass wirklich alle funktionieren und bereit sind. Das ist ein sehr großer Wert“, sagte Kimmich nach dem souveränen 5:1 (4:1)-Pflichtsieg der Münchner in der Champions League bei Außenseiter Pafos FC.

Für die Bayern war es bereits der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel der Saison. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist der Rekordmeister in der Liga im Topspiel bei Eintracht Frankfurt gefordert. Doch Kimmich ist nicht bange. Aktuell würden im Training „auch die Spieler, die nicht so viel spielen, jeden Tag Gas geben und sich den Arsch aufreißen. Dadurch wird das Level hochgehalten. Jeder stellt sein Ego hinten an. Wir brauchen alle“, betonte der 30-Jährige.

Die Bayern hätten die Aufgabe beim Underdog aus Zypern „im Stile einer Spitzenmannschaft“ erledigt, lobte auch Prime-Experte Matthias Sammer. Schon vor der Partie hatte er die Münchner als „aktuell beste Mannschaft in Europa“ geadelt. Zumindest bis Mittwoch führen die formstarken Bayern die Tabelle der Ligaphase in der Königsklasse an.

Bei der Eintracht, die in der Königsklasse beim 1:5 gegen Atlético Madrid Lehrgeld zahlen musste, will der Tabellenführer seinen Lauf fortsetzen. Bayern-Torjäger Harry Kane, der mit zwei Treffern sein Saisonkonto auf unglaubliche 17 schraubte, sprach vom „Momentum. Wir wollen es beibehalten.“ Kimmich würdigte das „gesunde Selbstvertrauen“ des Teams. Er schränkte aber auch ein: „Wir haben keinen Höhenflug.“

