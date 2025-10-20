Leverkusen: Schick-Rückkehr schon gegen PSG?

SID 20.10.2025 • 14:06 Uhr Patrik Schick verpasste die vergangenen drei Pflichtspiele. In der Königsklasse könnte er zurückkehren.

Bayer Leverkusen darf vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain auf die Rückkehr von Torjäger Patrik Schick hoffen.

Bei dem Tschechen sehe es ebenso wie bei Abwehrspieler Jarell Quansah „besser und besser aus“, sagte Trainer Kasper Hjulmand, „aber wir wissen es noch nicht.“ Beim Abschlusstraining am Montagvormittag hatten Schick und Quansah auf dem Platz gestanden, eine Entscheidung soll erst am Dienstag fallen.

Vázquez fehlt Bayer gegen PSG

Im Duell mit dem Titelverteidiger muss Bayer am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auf zahlreiche Profis verzichten. Neben den Langzeitverletzten Exequiel Palacios und Axel Tape fallen auch Malik Tillman, Nathan Tella und Lucas Vázquez aus. Jonas Hofmann und Martin Terrier sind nicht für die Königsklasse gemeldet. Schick hatte die vergangenen drei Pflichtspiele aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.