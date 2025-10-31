München winkt nächstes Champions-League-Finale

SPORT1 31.10.2025 • 14:08 Uhr Richtet München nach 2025 bereits drei Jahre später wieder das Finale der Champions League aus? Die Chancen dafür stehen aktuell äußerst gut.

Nur drei Jahre nach dem Champions-League-Finale im vergangenen Sommer könnte die Stadt München erneut das Endspiel der Königsklasse ausrichten. Wie die UEFA bekannt gab, ist die Stadt bislang der einzige Interessent als Austragungsort des Champions-League-Finals 2028.

Bleibt es so, würde in der Allianz Arena dann wohl das nächste große Finale steigen. Allerdings weist die UEFA darauf hin, dass die reine Interessenbekundung nicht bindend ist.

Bis zum 22. Oktober hatten die nationalen Verbände ihr Interesse bekunden können. Die endgültigen Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 10. Juni 2026 eingereicht werden.

Wer den Zuschlag für das Endspiel im Jahr 2028 bekommen wird, entscheidet sich im September 2026.

PSG-Gala in München

Erst am 31. Mai hatte sich PSG in der Münchner Arena gegen Inter Mailand (5:0) zum Champions-League-Sieger gekrönt.

Schon im Jahr 2012 war die Arena im Münchner Norden Austragungsort des größten Fußballspiels auf Klubebene. Damals verlor der FC Bayern nach einer dramatischen Partie im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.

2026 findet das Finale in Budapest statt, ein Jahr später wird der Champions-League-Sieger im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid ausgespielt.