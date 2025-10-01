Süle gibt Comeback beim BVB

SID 01.10.2025 • 20:18 Uhr Der Abwehrspieler steht erstmals in dieser Saison wieder auf dem Feld - gleich in der Startelf.

Nach Nico Schlotterbeck gibt auch Niklas Süle sein Comeback in der Abwehr des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Ex-Münchner, der sich vor Saisonbeginn eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hatte, steht im Champions-League-Spiel am Mittwochabend gegen Athletic Bilbao wieder in der Startformation.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dagegen erhält Schlotterbeck, der vor eineinhalb Wochen gegen den VfL Wolfsburg nach fünf Monaten ebenfalls direkt in die erste Elf zurückgekehrt war, eine Pause. Der 25-Jährige sitzt zunächst auf der Bank.