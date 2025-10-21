Bayern-Stars reagieren auf überraschende Kompany-News!

SID 21.10.2025 • 16:42 Uhr Der Trainer von Bayern München hat bis 2029 verlängert - und die Reaktion der Spieler fällt eindeutig aus.

Nationalspieler Jonathan Tah und seine Teamkollegen vom FC Bayern München haben die Vertragsverlängerung von Trainer Vincent Kompany begrüßt. „Wir haben uns alle darüber gefreut“, sagte der 29-Jährige vor dem Duell gegen Club Brügge in der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr): „Die Mannschaft ist sehr happy darüber, der ganze Verein ist sehr happy darüber.“ Am Dienstagmittag hatte der deutsche Rekordmeister verkündet, dass Kompany seinen Vertrag bis 2029 ausgedehnt hat.

Das Team habe da „kein großes Ding draus gemacht“, sagte Tah, „weil der Fokus natürlich jetzt gerade auch sehr auf dem Spiel morgen ist.“ Falls das Heimspiel gegen den Außenseiter „gut gestaltet“ werde, „dann werden wir als Mannschaft nochmal mehr darauf eingehen.“

Tah schwärmt von Kompany

Auch vonseiten des Trainers gehe es zunächst allein darum, den zwölften Sieg im zwölften Spiel einzufahren. Diese Klarheit sei „auf jeden Fall“ eine der Stärken von Kompany. „Das spürt ja jeder. Er bringt eine Ruhe rein, einen Fokus auf das Wesentliche, aufs Fußballspielen“, lobte Tah: „Das, was wir auch am besten können und was unser Job ist. Das macht ihn aus.“