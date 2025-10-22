Trikottausch trotz Klatsche? "Dembélé ist der Beste"

SID 22.10.2025 • 06:05 Uhr Das Trikot des Topstars von Paris war heiß begehrt bei Bayer - trotz der herben Klatsche.

Einen Platz für seinen Trostpreis hatte Aleix Garcia noch nicht im Kopf. „Weil ich jetzt noch wirklich wütend bin“, sagte der Doppel-Torschütze von Bayer Leverkusen, der sich nach der Abreibung gegen Paris Saint-Germain (2:7) das Trikot von Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé gesichert hatte. Er habe schon vor dem Spiel danach gefragt, versicherte Garcia, denn: „Nach sieben Gegentoren hätte ich vielleicht nicht mehr darum gebeten.“

Für den französischen Ausnahmekönner hatte Garcia trotz der klaren Niederlage lobende Worte parat. „Für mich ist er der Beste. Er spielt rechts, links, innen, außen“, sagte Leverkusens Mittelfeldspieler. Das Trikot sei auch deshalb „etwas ganz Besonderes für mich“. Bayer-Sportchef Simon Rolfes war der Trikottausch nach der Klatsche jedenfalls „ziemlich egal“.