Weitere Neuerung in der Champions League beschlossen

Die UEFA nimmt in der Königsklasse eine Anpassung des Spielplans vor. Betroffen ist der Auftakt.

Neuigkeiten rund um die Champions League. Die UEFA hat eine Anpassung des Spielplans beschlossen, die ab dem Jahr 2027 gelten soll. Dann beginnt jede Saison in der Königsklasse mit einem eigenen Eröffnungsspiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach wird künftig der Titelverteidiger aus der Vorsaison das erste Spiel einer neuen Spielzeit bestreiten. Diese Partie wird dabei als Einzelspiel an einem Dienstagabend stattfinden.

Alle anderen teilnehmenden Mannschaften greifen derweil erst am Mittwoch und Donnerstag in die Ligaphase der neuen Spielzeit ein.

Eröffnungsspiel in der Champions League

In der aktuell laufenden Saison der Königsklasse hätten Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo das Eröffnungsspiel bestritten, sofern die Regelung bereits gültig wäre.

{ "placeholderType": "MREC" }