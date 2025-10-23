Wirtz überzeugt: "Ich kann noch viel, viel mehr"

SID 23.10.2025 • 07:57 Uhr Florian Wirtz gibt nicht oft Interviews, nach der Liverpool-Gala in Frankfurt zeigt sich der Nationalspieler aber sichtlich gelöst.

Von Florian Wirtz fiel eine tonnenschwere Last ab, erst einmal war der Nationalspieler aber sichtlich überfordert. „So schnell nach dem Spiel habe ich noch nie ein Interview gegeben“, scherzte der 22-Jährige nach dem deutlichen 5:1 (3:1)-Sieg seines FC Liverpool in der Champions League bei Eintracht Frankfurt, sammelte sich kurz - und zeigte sich dann am DAZN-Mikrofon höchst zufrieden.

„Eindeutiges Spiel, eindeutiges Ergebnis. Wir haben unsere Sache heute gut gemacht“, sagte Wirtz, der in seiner Karriere bislang noch nicht viele Interviews nach einem Spiel gegeben hat. In der ersten Halbzeit habe er sich persönlich „noch ein bisschen schwer getan“, vor dem 0:1 durch Rasmus Kristensen (26.) „dann auch unglücklich den Ball verloren“, so Wirtz, der dann aber die passende Reaktion seiner Mannschaft sah: „Wir sind nicht gut gestartet, aber haben uns dann nochmal zusammengerafft und das Spiel noch gedreht.“

Rückkehrer Hugo Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (38.) und Ibrahima Konaté (44.) sorgten mit einfachen Treffern für die Pausenführung der Engländer. Wirtz belohnte sich nach der Halbzeit, als er die Tore von Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) auflegte - und damit seinen persönlichen Scorer-Fluch beendete.

Zehn Spiele in Serie in der Premier League und Königsklasse war Wirtz ohne Torbeteiligung geblieben, musste zum Teil harte Kritik auf der Insel einstecken. Umso gelöster wirkte er am Mittwochabend nach dem Abpfiff in Frankfurt. „Ich weiß, dass ich noch viel, viel mehr kann. Zweite Halbzeit war schon ganz gut - von allen aber auch. Deswegen bin ich zufrieden, dass wir heute gewonnen haben und ich endlich mal eine Torbeteiligung habe.“

Liverpool beendete seine Niederlagenserie mit einem Ausrufezeichen, zuvor hatte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot erstmals seit 2014 vier Pleiten am Stück kassiert. „Wir wissen, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben, das sind alles Weltklasse-Spieler. Wir wurden gut eingestellt vom Trainer“, sagte Wirtz.