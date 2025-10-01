Newsticker
Champions League

Woltemade gibt Startelf-Debüt in der Champions League

Woltemade gibt Startelf-Debüt in CL

Nick Woltemade steht im Spiel bei Union Saint-Gilloise in der Startelf. Damit spielt der Angreifer in der Champions League erstmals von Beginn an.
Der Wechsel von Nick Woltemade sorgte für einiges an Aufsehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann sah den Einstand des Nationalstürmers aber äußerst positiv.
Christopher Mallmann
Nick Woltemade steht im Spiel bei Union Saint-Gilloise in der Startelf. Damit spielt der Angreifer in der Champions League erstmals von Beginn an.

Nick Woltemade gibt sein Startelf-Debüt in der Champions League. Der DFB-Star ist Teil der ersten Mannschaf von Newcastle United im Auswärtsspiel bei Union Saint-Gilloise (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).

Bei der Niederlage gegen den FC Barcelona (1:2) vor zwei Wochen saß Woltemade zunächst auf der Bank, wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Für den 23-Jährigen ist es der sechste Auftritt im Trikot der Magpies. Bislang gelangen ihm zwei Tore, beide in der Premier League.

