Woltemade gibt Startelf-Debüt in der Champions League

Nick Woltemade gibt sein Startelf-Debüt in der Champions League. Der DFB-Star ist Teil der ersten Mannschaf von Newcastle United im Auswärtsspiel bei Union Saint-Gilloise (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).
Woltemade gibt Startelf-Debüt in CL
Nick Woltemade steht im Spiel bei Union Saint-Gilloise in der Startelf. Damit spielt der Angreifer in der Champions League erstmals von Beginn an.
Bei der Niederlage gegen den FC Barcelona (1:2) vor zwei Wochen saß Woltemade zunächst auf der Bank, wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.
Für den 23-Jährigen ist es der sechste Auftritt im Trikot der Magpies. Bislang gelangen ihm zwei Tore, beide in der Premier League.