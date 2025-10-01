Woltemade gibt Startelf-Debüt in der Champions League

Christopher Mallmann 01.10.2025 • 18:11 Uhr Nick Woltemade steht im Spiel bei Union Saint-Gilloise in der Startelf. Damit spielt der Angreifer in der Champions League erstmals von Beginn an.

Nick Woltemade gibt sein Startelf-Debüt in der Champions League. Der DFB-Star ist Teil der ersten Mannschaf von Newcastle United im Auswärtsspiel bei Union Saint-Gilloise (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der Niederlage gegen den FC Barcelona (1:2) vor zwei Wochen saß Woltemade zunächst auf der Bank, wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.