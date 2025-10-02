Zoff mit Alonso? Real-Star wird deutlich

SPORT1 02.10.2025 • 19:50 Uhr Gibt es zwischen Real-Profi Federico Valverde und Trainer Xabi Alonso Differenzen? Der Mittelfeldspieler wird in einem Statement deutlich.

Real-Profi Federico Valverde hat mit klaren Worten auf Berichte reagiert, wonach es angeblich Spannungen zwischen ihm und Trainer Xabi Alonso geben soll.

„Ich habe mehrere Artikel gelesen, die mich persönlich angreifen. Ich weiß, dass ich schlechte Spiele hatte, dessen bin ich mir bewusst. Ich verstecke mich nicht und stehe dazu“, leitete der Mittelfeldspieler sein Statement am Mittwoch in den sozialen Medien ein.

Und weiter: „Ich bin wirklich traurig. Man kann vieles über mich sagen, aber auf keinen Fall kann man behaupten, dass ich mich weigere zu spielen. Ich habe alles und noch mehr für diesen Verein gegeben, ich habe mit Brüchen und Verletzungen gespielt und mich nie beschwert oder um eine Pause gebeten.“

Real Madrid: Valverde bezieht Stellung zu Alonso

Mit Coach Alonso hat Valverde offensichtlich keine Probleme: „Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, wodurch ich das Selbstvertrauen habe, ihm zu sagen, welche Position ich auf dem Spielfeld am liebsten spiele, aber ich habe ihm immer, immer klargemacht, dass ich bereit bin, überall zu spielen, auf jeder Reise und in jedem Spiel.“

Um Valverde hatte es Wirbel gegeben, nachdem er auf der Pressekonferenz vor dem 5:0-Sieg in der Champions League gegen Qairat Almaty betonte, dass er nicht gerne als Außenverteidiger spiele.

Valverde schmort 90 Minuten auf der Bank

Gegen den kasachischen Klub musste der 27-Jährige dann 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen, obwohl mit Trent Alexander-Arnold und Dani Carvajal die beiden etatmäßigen Rechtsverteidiger verletzt fehlten.