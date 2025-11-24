Anderhalb Stunden Verspätung: Gepäckpanne stoppt Leverkusen-Flug

Niklas Trettin 24.11.2025 • 19:46 Uhr In der Champions League muss Bayer Leverkusen beim Gastspiel gegen Manchester City ohnehin ein dickes Brett bohren. Die ersten Probleme gibt es allerdings bereits bei der Anreise.

Die Aufgabe wäre sportlich eigentlich schon schwer genug, doch auch abseits des Champions-League-Duells gegen Manchester City muss Bayer Leverkusen die eine oder andere ungewöhnliche Hürde nehmen. Beim Abflug der Werkself auf die britische Insel brachten größere Verzögerungen den Zeitplan durcheinander.

Als sich der Sonderflug KK7801 samt der Mannschaft an Bord bereits auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn befand und der für 15.55 Uhr geplante Start kurz bevorstand, fuhr die Maschine plötzlich zurück zum Gate und parkte wieder in der ursprünglichen Position. Der Grund dafür: das Gepäck, hieß es in einer Durchsage im Flieger, und die Unsicherheit darüber, ob alles verladen worden sei.

Der Verdacht kam auf, weil es Unstimmigkeiten mit dem Gewicht des Flugzeugs gab. Nachdem das Problem behoben war und die Maschine startklar war, fehlte zudem ein Flugzeugschlepper, um den Flieger zurückzuschieben. „Wir wissen nicht, wie lange das dauert“, funkte der Pilot daraufhin. Letztendlich hob die Maschine mit knapp eineinhalb Stunden Verspätung Richtung Manchester ab.

Leverkusen konnte den Zeitplan nicht halten

Statt um 15.55 Uhr ging es dann um 17.20 Uhr endgültig los. Der Zeitplan und die für 18.00 Uhr Ortszeit angesetzte Pressekonferenz mit Trainer Kasper Hjulmand und Aleix García konnten somit nicht eingehalten werden. Nach der Landung um 18.35 Uhr machten sich beide unmittelbar auf den Weg zum Etihad-Stadium.