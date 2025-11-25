Arsenal hofft gegen Bayern auf Ödegaard-Rückkehr

SID 25.11.2025 • 15:49 Uhr Der norwegische Nationalspieler Martin Ödegaard ist beim Abschlusstraining für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern dabei.

Der FC Arsenal hofft auf die Rückkehr von Kapitän Martin Ödegaard zum Gipfeltreffen der Champions League gegen den FC Bayern. Der norwegische Fußball-Nationalspieler nahm wie Stürmer Gabriel Martinelli am Dienstag am Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr) teil.

Ödegaard fehlt seit Anfang Oktober wegen einer Knieverletzung, Martinelli dagegen hatte schon am vergangenen Sonntag im Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur (4:1) wieder im Kader gestanden. Fehlen wird dort gegen den deutschen Rekordmeister unter anderem noch Nationalspieler Kai Havertz (Knie), der am Dienstag nicht mit der Mannschaft übte.