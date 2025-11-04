Arsenal-Juwel knackt Moukoko-Rekord

SPORT1 04.11.2025 • 21:21 Uhr Die Gunners setzen sich nach Startproblemen auch ohne zahlreiche Stars in Prag durch. Arsenal-Juwel Max Dowman knackt einen Champions-League-Rekord von Youssoufa Moukoko.

Der FC Arsenal hat seine weiße Weste in der Champions League gewahrt und zeigt sich gut gerüstet für den Kracher gegen Bayern München.

Der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League feierte mit dem 3:0 (1:0) beim tschechischen Meister Slavia Prag den vierten Zu-Null-Sieg im vierten Spiel. Nächster Gegner ist am 26. November der FC Bayern.

Rekord für Arsenal-Juwel

Einen besonderen Abend erlebte Arsenals Juwel Max Dowman - der mit seiner Einwechslung in der 72. Minute Geschichte schrieb: Mit 15 Jahren und 308 Tagen ist der Engländer nun der jüngste Spieler, der bislang in der Königsklasse zum Einsatz kam.

Dowman brach den Rekord von Ex-BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko, der bei seinem Debüt in der Champions League 16 Jahre und 18 Tage alt war.

Arsenal siegt ersatzgeschwächt

Bukayo Saka (32., Handelfmeter) und Mikel Merino (46./68.) trafen für die Gunners. Zuvor hatten gegen Arsenal schon Atlético Madrid (0:4), Olympiakos Piräus und Athletic Bilbao (jeweils 0:2) das Nachsehen gehabt.

Die Londoner mussten in Tschechien auf zahlreiche Stars verzichten. Nationalspieler Kai Havertz, Spielmacher Martin Ödegaard oder die Stürmer Gabriel Jesus, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli und Noni Madueke sind allesamt verletzt. Sechser Martín Zubimendi fehlte gelbgesperrt.

Und so brauchte Arsenal ein wenig Zeit, um sich zu finden. Slavia hatte zunächst mehr vom Spiel und einige Gelegenheiten. Nachdem Lukas Provod einen Kopfball von Gabriel mit der Hand abgewehrt und Saka den fälligen Strafstoß verwandelt hatte, nahm das Spiel aber seinen erwarteten Verlauf.

-----