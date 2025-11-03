Bayern vor Paris: Auch Ito im Abschlusstraining

SID 03.11.2025 • 11:21 Uhr Neben dem lange verletzten Japaner stehen auch die gegen Leverkusen weitgehend geschonten Topstars vor dem Champions-League-Kracher auf dem Platz.

Trainer Vincent Kompany kann im Champions-League-Kracher bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) fast aus dem Vollen schöpfen. Der Belgier begrüßte bis auf die langzeitverletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies am Montag im Abschlusstraining noch in München alle seine Profis auf dem Platz.

Auch Abwehrspieler Hiroki Ito, der in dieser Saison nach seinem neuerlichen Mittelfußbruch noch kein Spiel bestreiten konnte, war wieder mit dabei. Linksverteidiger Davies drehte vor der Mannschaft seine Runden, auch bei Musiala geht es weiter voran.

Die am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (3:0) weitgehend oder ganz geschonten Stammspieler wie Harry Kane, Michael Olise, Luís Diaz oder Dayot Upamecano trainierten alle mit. Das Quartett wird ebenso zurück in der Startelf erwartet wie Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic.