BVB: Kovac schließt Start von Neuzugang aus

SPORT1 04.11.2025 • 22:03 Uhr Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf Manchester City. Bei einem BVB-Spieler steht bereits im Vorhinein fest, dass er gegen die Skyblues nicht spielen wird.

Niko Kovac verzichtet beim Duell in der Champions League mit Manchester City auf Sommer-Neuzugang Aarón Anselmino. Dies nahm der BVB-Coach selbst auf der Pressekonferenz vor dem Spiel vorweg.

Der Trainer sagte angesprochen auf die Chelsea-Leihgabe: „Morgen wird er nicht spielen, das kann ich schon sagen, einzig und alleine darum, dass man dem Jungen bei Spielen auf dem Niveau alle drei Tage auch Zeit geben muss.“

„Können nicht erwarten, dass er morgen spielen wird“

Kovac erläuterte: „Es ist so, dass der Aarón die letzten zwei Jahre sehr wenig gespielt hat und sehr viele Verletzungen hatte. Allein die Tatsache, dass ich ihm die Verantwortung im Pokalspiel (gegen Frankfurt; Anm. d. Red.) von der ersten Minute gegeben habe, zeigt, was ich von ihm halte. Ich finde auch in Augsburg hat er ein tolles Spiel gemacht. Wenn ein Innenverteidiger an die zwölf Kilometer läuft, dann zeigt mir das, dass der Junge will und alles gibt."

„Das stimmt mich positiv, dass er früher oder später auch noch mehr Minuten bekommt. Aber wir können nach Frankfurt und 90 Minuten gegen Augsburg mit so einer hohen Kilometerzahl nicht erwarten, dass er jetzt morgen spielen wird“, führte der kroatische Coach aus.

Schlotterbeck wieder dabei

Nico Schlotterbeck hingegen steht Borussia Dortmund im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City wieder zur Verfügung. Der Fußball-Nationalspieler, der die Bundesliga-Partie am Freitag beim FC Augsburg (1:0) krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Dienstag beim Mannschaftstraining des BVB auf dem Klubgelände in Brackel auf dem Platz.

Damit ist der 25-Jährige am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) für das Duell mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland wieder eine Option. Das bestätigte Trainer Niko Kovac am Dienstagabend in Manchester.

Auch Süle und Brandt fehlen

Dagegen traten Julian Brandt und Niklas Süle die Reise nach England nicht an. Süle fehlt wegen einer Zehverletzung, Brandt wegen muskulärer Probleme. Beide absolvierten nur eine individuelle Einheit. „Das Risiko wäre zu groß gewesen“, sagte Kovac, „alle anderen sind gesund und einsatzfähig.“

Langsam wieder an die Mannschaft heranführen will Kovac Kapitän Emre Can. „Er hatte fünfeinhalb Monate zu kämpfen“, sagte der Coach, „ich bin mit den Ärzten im Austausch und hoffe, dass er früher oder später die Minuten bekommt, um wieder Teil der Mannschaft zu sein.“

