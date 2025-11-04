BVB: Schlotterbeck fit für Duell mit Haaland

SID 04.11.2025 • 20:45 Uhr Der Nationalspieler steht nach seiner Erkältung beim Abschlusstraining des BVB auf dem Platz und gehört zum Kader.

Nico Schlotterbeck steht Borussia Dortmund im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City wieder zur Verfügung. Der Fußball-Nationalspieler, der die Bundesliga-Partie am Freitag beim FC Augsburg (1:0) krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Dienstag beim Mannschaftstraining des BVB auf dem Klubgelände in Brackel auf dem Platz. Damit ist der 25-Jährige am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) für das Duell mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland wieder eine Option. Das bestätigte Trainer Niko Kovac am Dienstagabend in Manchester.

Dagegen traten Julian Brandt und Niklas Süle die Reise nach England nicht an. Süle fehlt wegen einer Zehverletzung, Brandt wegen muskulärer Probleme. Beide absolvierten nur eine individuelle Einheit. „Das Risiko wäre zu groß gewesen“, sagte Kovac, „alle anderen sind gesund und einsatzfähig.“