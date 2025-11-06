Kovac mahnt nach City-Pleite: "Wir müssen uns verbessern"

SID 06.11.2025 • 05:39 Uhr Der BVB muss bei der klaren Pleite gegen ManCity erkennen, noch keine Top-Mannschaft in Europa zu sein.

Borussia Dortmund ist in Europa (noch) keine Top-Mannschaft - mit dieser ebenso klaren wie bitteren Erkenntnis reiste Niko Kovac nach dem 1:4 (0:2) bei Manchester City zurück nach Deutschland. „Wir müssen uns verbessern“, sagte der BVB-Trainer nach der ersten Champions-League-Niederlage der Saison bei DAZN: „Wir müssen einfach sehr viel sauberer arbeiten.“

Die „ersten 15 Minuten“ hätte sein Team noch „gut begonnen“, aber „dann waren wir einfach zu passiv“. Und so übernahmen Tormaschine Erling Haaland und Co. das Kommando.

„Verdiente Niederlage“, sagte Kovac, nachdem die Schwarz-Gelben in der Tabelle der Königsklasse aus den Top-Acht gefallen sind und nach vier Spieltagen nun auf Rang 14 liegen. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams zwischen Platz neun und 24 gehen in die Playoffs.

Kovac mahnt nach Pleite gegen ManCity

Den Qualitäts-Unterschied zu City habe „man gesehen“, sagte Kovac: „Im Detail, in der Sauberkeit, waren sie viel besser als wir und daher haben sie mehr rausgeholt. Wir haben noch nicht das Niveau dieser Mannschaft“. Aber: „Wir wollen dorthin. Wir müssen täglich arbeiten und in der Zukunft hoffentlich solche Spiele dann auch mal anders gestalten.“