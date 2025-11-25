Champions League: Beängstigende Szenen nach K.o.-Schuss

Besorgniserregende Szenen in der Champions League: Beim Spiel der SSC Neapel gegen Qarabag Agdam hat ein Spieler des aserbaidschanischen Außenseiters offensichtlich das Bewusstsein verloren.
Beängstigende Szenen nach K.o.-Schuss
Der Innenverteidiger Kevin Medina wurde von einem Schuss von Neapels Scott McTominay aus kurzer Distanz seitlich am Kopf getroffen. Der Kolumbianer sackte zusammen, schlug ungebremst auf dem Boden auf.
Schiedsrichter Szymon Marciniak ließ die Szene zunächst weiterlaufen, ehe er sie nach wenigen Sekunden doch unterbrach. Sofort baten der Referee, aber auch mehrere Spieler die Ärzte mit hektischen Gesten auf das Spielfeld.
Happy End nach bangen Minuten
Medina regte sich zunächst nicht. „Ich will es eigentlich gar nicht noch mal sehen, wenn ich ehrlich bin“, sagte DAZN-Kommentator Marcel Seufert, als eine weitere Wiederholung eingespielt wurde. McTominay schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
Die gute Nachricht folgte jedoch schnell: Nach bangen Augenblicken kam Medina wieder zu sich, der 32-Jährige konnte den Platz aus eigener Kraft verlassen. Sogar ein kleines Lächeln huschte ihm über das Gesicht. Ausgewechselt wurde er dennoch umgehend.
Die erschreckende Szene spielte sich rund um die 60. Minute ab. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein Tor gefallen. Wenig später verschoss Napolis Rasmus Hojlund einen Elfmeter. McTominay besorgte in der 66. Minute die Führung der Italiener. Ein Eigentor sorgte für das 2:0.