Champions League: Beängstigende Szenen nach K.o.-Schuss

Philipp Heinemann 25.11.2025 • 22:32 Uhr Beim Heimspiel der SSC Neapel in der Champions League spielt sich eine erschreckende Szene ab. Ein Spieler wird k. o. geschossen - es folgen bange Minuten.

Besorgniserregende Szenen in der Champions League: Beim Spiel der SSC Neapel gegen Qarabag Agdam hat ein Spieler des aserbaidschanischen Außenseiters offensichtlich das Bewusstsein verloren.

Der Innenverteidiger Kevin Medina wurde von einem Schuss von Neapels Scott McTominay aus kurzer Distanz seitlich am Kopf getroffen. Der Kolumbianer sackte zusammen, schlug ungebremst auf dem Boden auf.

Schiedsrichter Szymon Marciniak ließ die Szene zunächst weiterlaufen, ehe er sie nach wenigen Sekunden doch unterbrach. Sofort baten der Referee, aber auch mehrere Spieler die Ärzte mit hektischen Gesten auf das Spielfeld.

Happy End nach bangen Minuten

Medina regte sich zunächst nicht. „Ich will es eigentlich gar nicht noch mal sehen, wenn ich ehrlich bin“, sagte DAZN-Kommentator Marcel Seufert, als eine weitere Wiederholung eingespielt wurde. McTominay schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Die gute Nachricht folgte jedoch schnell: Nach bangen Augenblicken kam Medina wieder zu sich, der 32-Jährige konnte den Platz aus eigener Kraft verlassen. Sogar ein kleines Lächeln huschte ihm über das Gesicht. Ausgewechselt wurde er dennoch umgehend.