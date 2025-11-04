Champions League: BVB-Duo fällt für City-Kracher aus

Borussia Dortmund muss beim Auswärtsspiel in der Champions League bei Manchester City auf Niklas Süle und Julian Brandt verzichten.
BVB-Duo fällt für City-Kracher aus
Wie der BVB am Dienstagnachmittag bekannt gab, haben Süle (Probleme mit dem Zeh) und Brandt (muskuläre Probleme) die Reise nach England nicht angetreten.
Süle verpasste bereits den 1:0-Auswärtssieg des BVB in Augsburg, Brandt stand nahezu über die komplette Spielzeit in der Fuggerstadt auf dem Rasen. Erst in der 95. Minute nahm ihn Cheftrainer Niko Kovac vom Feld und brachte Karim Adeyemi für die letzten Sekunden.
Schlotterbeck in Manchester dabei
Wieder mit dabei sein wird Nico Schlotterbeck. Der Fußball-Nationalspieler, der das Spiel in Augsburg krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Dienstag beim Mannschaftstraining des BVB auf dem Klubgelände in Brackel auf dem Platz.
Damit dürfte der 25-Jährige für das Duell mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland wieder eine Option sein. „Da mache ich mir keine Gedanken“, sagte Sportvorstand Lars Ricken vor dem Abflug.
Auch Julien Duranville, der am Wochenende bei der U23 sein Comeback gefeiert hatte, trainierte wieder mit dem Team von Trainer Niko Kovac.
Anpfiff der Begegnung in Manchester ist am Mittwochabend um 21 Uhr deutscher Zeit. Sowohl City als auch der BVB haben vor Anpfiff sieben Punkte auf dem Konto.
