Champions League: Chelsea sorgt für Barca-Desaster - Yamal verhöhnt!

SPORT1 25.11.2025 • 22:54 Uhr Der FC Chelsea fügt dem FC Barcelona in der Champions League eine empfindliche Niederlage zu.

Der FC Barcelona hat sich in der Champions League am fünften Spieltag eine empfindliche Niederlage eingefangen. Die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick unterlag dem FC Chelsea an der Stamford Bridge mit 0:3 (0:1).

Die Blues gingen durch ein äußerst unglückliches Eigentor von Jules Koundé in der 27. Spielminute in Führung - zuvor hatten die englischen Hausherren schon zweimal getroffen, die Tore waren nach einem Handspiel und einer Abseitsstellung aber zurecht aberkannt worden.

Eine Art Vorentscheidung stellte der Platzverweis von Barcas Kapitän Ronald Araújo dar. In der 44. Minute räumte der schon verwarnte Innenverteidiger seinen Gegenspieler Marc Cucurella ab und sah Gelb-Rot.

Cucurella zieht Yamal den Zahn

Chelsea war auch im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft und erhöhte durch den Brasilianer Estevao (55.) und Liam Delap (73.).

Barcelonas Superstar Lamine Yamal zeigte sich in seinem ersten Spiel gegen ein Team aus der Premier League vor allem in der ersten Halbzeit engagiert, nach der Pause wurde er aber von Cucurella weitgehend abgemeldet. „Lamine findet in Cucurella eine Wand“, titelte die Marca: „Ein Realitätscheck für Barca“. Die Mundo Deportivo schrieb: „Albtraum an der Stamford Bridge“.

Besonders bitter: Von den Chelsea-Fans wurde der in der 80. Minute ausgewechselte Yamal verhöhnt: „Du bist nur ein mieser Estevao“, sangen die Anhänger des Klub-Weltmeisters.