Champions League: Darum spielt Bellingham nicht

Real Madrids Trainer Xabi Alonso muss im Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus zunächst auf den englischen Nationalspieler Jude Bellingham verzichten. Wie spanische Medien berichten, ist der 22-Jährige angeschlagen.
Darum spielt Bellingham nicht
Jude Bellingham fehlt bei Real Madrid in der Startelf. Ausgeschlossen ist ein Einsatz in der Champions League gegen Olympiakos Piräus aber nicht.
Jude Bellingham hat leichte muskuläre Probleme
Laut der Sportzeitung As leidet Bellingham an leichten muskulären Probleme am Unterschenkel. Er könne aber im Laufe der Partie zum Einsatz kommen, sollte dies nötig werden.
Bellingham hat zuletzt 14 Spiele in Folge absolviert, Pausen bekam er fast keine.