Champions League: Dieses VAR-Drama sorgt für "blinde Wut"

Vincent Wuttke 06.11.2025 • 00:09 Uhr Olympique Marseille verliert unter streitbaren Umständen gegen Atalanta Bergamo. Die Emotionen kochen hoch. Es geht um eine klare Fehlentscheidung.

Roberto De Zerbi kochte vor Wut. Er nahm sein Tablet, spielte die entscheidende Szene ab und hielt den Bildschirm dem vierten Offiziellen hin. Doch dieser wollte vom Trainer von Olympique Marseille nicht belehrt werden und so gab es noch die Gelbe Karte für De Zerbi.

Dabei war der Coach im Recht: Denn seine Elf verlor in der Champions League aufgrund einer klaren Fehlentscheidung zu Hause mit 0:1 gegen Atalanta Bergamo und fiel in der Tabelle damit auf Rang 25 zurück.

Diese VAR-Szene sorgt für „blinde Wut“

Was war passiert? In der 90. Minute schoss der Ex-Leipziger Lazar Samardzic aus rund 25 Metern ein Traumtor und damit die Italiener zum Sieg. Doch Referee José Maria Sanchez Martinez aus Spanien hätte im Nachhinein Elfmeter für Marseille anstelle des Tores für Bergamo geben müssen.

Denn den Angriff eingeleitet hatte ein ganz klares Handspiel von Atalanta-Verteidiger Ederson im eigenen Strafraum. Er wollte einen Ball klären und dabei sprang ihm das Leder an den weit ausgestreckten Arm.

Marseille rechnete mit einem Pfiff und stellte teilweise das Spielen ein. Doch Sanchez Martinez ließ weiterlaufen und schaute sich die Szene auch nicht noch einmal am Bildschirm an.

Das sorgte auch nach Abpfiff noch für Unverständnis. Marseille-Abwehrspieler Nayef Aguerd sagte bei Canal+: „Ich bin jemand, der nicht gerne über Schiedsrichter spricht, aber heute hätte er zumindest fair sein und den VAR überprüfen lassen müssen. Es ist ein wichtiges Spiel, es ist die Champions League, und er will nicht einmal nachsehen, ob es einen Elfmeter gibt. Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden.“

„Das ganze Stadion sah das Handspiel“

Das Stadion kochte nach der Szene ebenso wie De Zerbi - und auch die Presse war erzürnt. L’Équipe schrieb: „Marseille, Wut und Enttäuschung. OM unterliegt gegen Atalanta Bergamo nach einem surrealen Spielende. Die Entscheidungen von Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez werden zweifellos für Diskussionen sorgen.“