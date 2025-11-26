Champions League: Fantalk zu FC Bayern - Arsenal live im Free-TV

SPORT1 26.11.2025 • 09:37 Uhr Ein Topspiel in der Champions League, der Fantalk im Free-TV: Was will man mehr?

Champions League, Bayern, Arsenal - und natürlich der Fantalk: Die Kultsendung von SPORT1 begleitet heute unter anderem den europäischen Topspiel-Kracher in London. Der Spitzenreiter der Bundesliga trifft auf den Tabellenführer der Premier League - beste Unterhaltung ist garantiert.

Gesendet wird der Fantalk wieder aus der legendären 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid - der Heimat des „Fantalks“ und Treffpunkt für alle, die Fußball nicht nur schauen, sondern erleben wollen.

Ab 20.15 Uhr geht es live im Free-TV und im Livestream los. Auch auf YouTube ist der Fantalk zu sehen.

FC Bayern, Eintracht und hitzige Diskussionen

Neben dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal wird auch das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo Teil der Sendung sein.

Die Fans dürfen sich auf authentische Meinungen, hitzige Diskussionen und eine einmalige Fankultur freuen. Der Fantalk bleibt seinem Erfolgsrezept treu: Experten, Prominente und Fans diskutieren live und ungefiltert über die Königsklasse - emotional, nahbar und mittendrin.