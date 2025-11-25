Champions League: Galatasaray kassiert zweite Niederlage

SID 25.11.2025 • 20:42 Uhr Mit Startelf-Rückkehrer Ilkay Gündogan verliert der türkische überraschend gegen den belgischen Meister.

Galatasaray Istanbul hat in der Champions League einen Dämpfer im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket kassiert.

Gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise verloren die Türken um Nationalspieler Leroy Sané und den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan mit 0:1 (0:0). Durch die zweite Niederlage der Saison verpasste es Galatasaray, sich in den Top-Acht der Ligaphase festzusetzen.

Promise David (57.) erzielte im Rams Park den Treffer der Gäste, Istanbuls Arda Ünyay sah noch die Gelb-Rote Karte (89.). Gala, das seine einzige Niederlage bislang am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:5) kassiert hatte, musste ohne den verletzten Starstürmer Victor Osimhen auskommen.

Gündogan ist zurück

Dafür stand Gündogan nach seiner Oberschenkelzerrung erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf, sein Comeback hatte der 35-Jährige als Einwechselspieler bereits am Wochenende in der Liga gegeben.