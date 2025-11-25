Champions League: Galatasaray kassiert zweite Niederlage

Galatasaray Istanbul hat in der Champions League einen Dämpfer im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket kassiert.
Galatasaray muss Niederlage einstecken
Gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise verloren die Türken um Nationalspieler Leroy Sané und den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan mit 0:1 (0:0). Durch die zweite Niederlage der Saison verpasste es Galatasaray, sich in den Top-Acht der Ligaphase festzusetzen.
Promise David (57.) erzielte im Rams Park den Treffer der Gäste, Istanbuls Arda Ünyay sah noch die Gelb-Rote Karte (89.). Gala, das seine einzige Niederlage bislang am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:5) kassiert hatte, musste ohne den verletzten Starstürmer Victor Osimhen auskommen.
Gündogan ist zurück
Dafür stand Gündogan nach seiner Oberschenkelzerrung erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf, sein Comeback hatte der 35-Jährige als Einwechselspieler bereits am Wochenende in der Liga gegeben.
Ajax Amsterdam kassierte parallel im fünften Spiel die fünfte Niederlage - Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho durften beim 2:0 (1:0) in der niederländischen Hauptstadt dagegen den ersten Dreier in dieser Königsklassen-Saison bejubeln. Samuel Dahl (6.) und der ehemalige Mainzer Leandro Barreiro (90.) erzielten die Treffer.