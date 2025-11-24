Champions League: Gutes Schiri-Omen für den FC Bayern

SPORT1 24.11.2025 • 11:31 Uhr Der FC Bayern München gastiert am Mittwochabend in der Champions League beim FC Arsenal. Schiedsrichter Marco Guida wird den Kracher in der Königsklasse leiten. Mit dem Italiener haben die Bayern gute Erfahrungen gemacht.

Schiedsrichter Marco Guida wird am Mittwochabend als hauptverantwortlicher Unparteiischer den Champions-League-Kracher zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München (Mittwoch ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) leiten. Das gab die UEFA am Montag bekannt.

Mit dem italienischen Schiedsrichter haben die Bayern in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht. Guida leitete den 5:0-Heimsieg der Münchner am 29. September 2021 in der Champions League gegen Dynamo Kiew.

Spitzenspiel in London

Mit dem FC Bayern und dem FC Arsenal treffen am Mittwochabend die beiden topplatzierten Teams in der Champions-League-Ligaphase direkt aufeinander. Beide Klubs blieben nach den ersten vier Spielen punktverlustfrei, der Sieger macht einen großen Schritt Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

Zuletzt trafen Arsenal und Bayern in der Königsklasse im Viertelfinale 2024 aufeinander. Damals setzten sich die Münchner durch einen 1:0-Sieg im Rückspiel durch, nachdem das Hinspiel 2:2 endete.