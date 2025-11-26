Champions League heute: Arsenal - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 26.11.2025 • 18:00 Uhr Der FC Arsenal empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Emirates Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Arsenal empfängt heute den FC Bayern München zum 15. Aufeinandertreffen in der UEFA Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Seit dem 2:0-Heimsieg der Londoner im Oktober 2015 warten die Gunners auf einen weiteren Erfolg gegen die Münchner; seither gab es ein Remis und vier Niederlagen – drei davon mit 1:5.

Allerdings startete Arsenal unter Trainer Mikel Arteta mit acht Siegen in Serie in die laufende Ligaphase (Torverhältnis 24:2) – ein neuer Vereinsrekord. Die Bayern reisen mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz in der Gruppenphase an: Seit dem 0:3 bei Paris Saint-Germain im September 2017 kassierten sie nur drei Niederlagen in 52 Partien dieser Phase, allerdings allesamt in fremden Stadien.

Arsenal stellt in der aktuellen Königsklassen-Saison die beste Abwehr: Noch ohne Gegentor, mit dem niedrigsten Expected-Goals-Against-Wert (1,94) und lediglich sieben gegnerischen Schüssen aufs Tor. Ex-Gunners-Keeper Jens Lehmann adelt die Defensive bereits als „beste Abwehr der Welt“ und sieht trotz Bayerns Dominanz „einen leichten Vorteil“ für seine ehemalige Mannschaft – nicht zuletzt wegen des Heimvorteils im Emirates.

Ein weiterer Trumpf: Standards. Zehn der 24 Premier-League-Treffer fielen nach ruhenden Bällen, dazu kommen gefährliche lange Einwürfe. Während Arsenal dabei glänzt, hat Bayern laut Sportvorstand Max Eberl zuletzt „zu viele Gegentore“ nach solchen Situationen kassiert. Verzichten müssen die Londoner weiter auf den verletzten Kai Havertz, dessen Knieprobleme eine Rückkehr vorerst verhindern, doch auch ohne den Nationalspieler führt Arsenal die Premier League mit sechs Punkten Vorsprung an.

Kompanies FC Bayern: Offensivwucht ohne Kane-Abhängigkeit

Der FC Bayern reist mit makelloser Bilanz in der Champions League (vier Siege, 14 Tore) an und führt 345 von 389 Spielminuten – Bestwert im Wettbewerb. Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobte Trainer Vincent Kompany jüngst als „überragenden Trainer“, dessen Arbeit sich in zehn Bundesliga-Siegen und der Tabellenführung in beiden Wettbewerben niederschlägt.

Bayerns Angriff ist nicht allein auf Harry Kane angewiesen, wie Jens Lehmann betont, doch der englische Stürmer traf in 21 Pflichtspielen gegen Arsenal bereits 15-mal, davon sechs Mal im Emirates – ein Rekordwert für Gastspieler. Joshua Kimmich feierte am vergangenen Spieltag seinen 100. Champions-League-Einsatz und hält mit 71 Siegen in 100 Partien die beste Siegquote aller Hundert-Spiele-Akteure (71 Prozent).

Schiedsrichter, Statistik-Highlights und Gruppenlage

Die Partie wird vom italienischen Unparteiischen Marco Guida geleitet, unter dessen Leitung die Bayern in der Vergangenheit unter anderem einen 5:0-Erfolg gegen Dynamo Kiew (2021) feierten – ein gutes Omen aus Münchner Sicht. Beide Teams stehen nach vier Spieltagen punktverlustfrei an der Spitze ihrer Gruppe; der Sieger des direkten Duells macht einen großen Schritt Richtung Achtelfinale.

Während der FC Bayern mit 14 Treffern die torhungrigste Offensive stellt und schon sieben Aluminiumtreffer verzeichnet, glänzte Arsenal mit der herausragenden Luftzweikampfquote von Gabriel Magalhães (70 Prozent). Zudem sind beide Klubs in dieser Champions-League-Saison noch nicht in Rückstand geraten, was eine Begegnung zweier äußerst stabiler und effizienzstarker Spitzenmannschaften verspricht.

Wird FC Arsenal gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird ARS gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Arsenal gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Arsenal gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.