Champions League heute: Benfica - Leverkusen LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 05.11.2025 • 17:45 Uhr Benfica Lissabon empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21 Uhr im Estádio da Luz. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Benfica Lissabon und Bayer 04 Leverkusen treffen heute (ab 21 Uhr im LIVETICKER) im Estádio da Luz zum sechsten Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Die Statistik spricht bislang leicht für die „Adler“: Nur ein einziges dieser Duelle ging an die Werkself, zwei Partien endeten remis, zwei entschied Benfica für sich. Besonders bemerkenswert: In Lissabon ist Leverkusen noch ohne Sieg (1 Niederlage, zwei Unentschieden).

Insgesamt hat Bayer in vier Champions-League-Auswärtsspielen auf portugiesischem Terrain erst einmal gewonnen – ein 2:0 bei Sporting 1997 – seither blieb die Mannschaft dreimal ohne eigenen Treffer.

Champions League heute: So verfolgen Sie Benfica - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Benficas aktueller Coach José Mário dos Santos Mourinho Félix sieht sich mit einer ungewohnt langen Durststrecke konfrontiert: Fünf Niederlagen in Serie in der Königsklasse bedeuten die schwärzeste Phase der Portugiesen seit 2017/18. Saisonübergreifend haben die Hausherren 2025 bereits sechs Europapokalspiele verloren – erst das dritte Jahr ihrer Klubhistorie mit so vielen Pleiten. Hoffnungsträger bleibt Torjäger Vangelis Pavlidis, der in seinen letzten vier Champions-League-Auftritten im Estádio da Luz fünfmal traf und an zwei Dritteln der neun Heimtreffer Benficas im Kalenderjahr direkt beteiligt war.

Leverkusen reist mit Fragezeichen und Baustellen an

Bayer 04 Leverkusen kommt mit gemischten Gefühlen nach Lissabon. Die 2:7-Abfuhr bei Paris Saint-Germain am 3. Spieltag war erst das zweite Mal in 284 Europapokalspielen, dass die Rheinländer sieben Gegentore kassierten. Auch in der Bundesliga setzte es zuletzt ein 0:3 beim FC Bayern, das Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zur selbstkritischen Analyse veranlasste. Parallel kämpft der Klub um sein neues Leistungszentrum in Monheim – „Wir haben keinen Plan B“, betonte Rolfes jüngst. Ohne den geplanten Campus für rund 250 Athletinnen und Athleten sieht er die künftige Konkurrenzfähigkeit des Double-Gewinners von 2024 gefährdet. Diese Unruhe begleitet Trainer Kasper Hjulmand, der in bislang neun Champions-League-Spielen noch sieglos ist und einen Gegentorschnitt von 3,6 Treffern verkraften muss.

Schlüsselduelle, Personalien und Schiedsrichter

Auf dem Rasen rücken zwei Akteure ins Rampenlicht: Benficas Pavlidis, zuletzt treffsicher im heimischen Stadion, und Leverkusens Aleix García, der gegen PSG nicht nur zwei Tore erzielte, sondern auch die meisten Pässe seines Teams an den Mitspieler brachte (42). Die Werkself muss zudem die statistisch höchste Zahl gegnerischer Angriffe mit mindestens zehn Pässen (20) besser verteidigen, um nicht erneut in lange Ballbesitzphasen des Gegners zu geraten. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Simone Sozza, der das Duell im ausverkauften Estádio da Luz anpfeifen wird.

Wird Benfica Lissabon gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird SLB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Benfica Lissabon gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Benfica Lissabon gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.