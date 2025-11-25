Champions League heute: BVB - Villarreal LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.11.2025 • 18:00 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC Villarreal. Der Anstoß ist um 21 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Stream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) empfängt Borussia Dortmund den FC Villarreal im Signal Iduna Park – ein Duell, das es auf europäischer Bühne bislang noch nie gegeben hat. Der BVB ist es aber gewohnt, gegen spanische Teams anzutreten: In 42 Partien auf internationalem Parkett traf Schwarz-Gelb bereits auf acht verschiedene Klubs von der iberischen Halbinsel und verbuchte dabei 14 Siege, elf Remis und 17 Niederlagen.

Die Heimbilanz spricht klar für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac: Nur drei der bisherigen 17 Champions-League-Auftritte gegen spanische Gegner vor eigener Kulisse gingen verloren, und seit Beginn der Saison 2023/24 stehen drei Siege aus vier Heimduellen zu Buche.

Champions League: So verfolgen Sie heute BVB - Villarreal LIVE

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1

Borussia Dortmund präsentiert sich in dieser Champions-League-Saison offensiv äußerst variabel: Bereits zehn verschiedene Akteure haben für den Bundesligisten getroffen. Auffällig ist allerdings die Formdelle von Serhou Guirassy, der nach seiner 13-Tore-Vorsaison bislang erst einmal netzte und nur auf 0,32 Expected Goals pro 90 Minuten kommt.

Auf Seiten der Gäste glänzt Nicolas Pépé als Kreativmotor: Der Ivorer ist einer von lediglich sieben Spielern im Wettbewerb, die sowohl mindestens zehn Schussvorlagen (10) als auch zehn progressive Pässe (11) aus dem Spiel heraus geliefert haben. In der Defensive setzt Villarreal-Coach Marcelino García auf Santiago Mouriño, der mit 25 erfolgreichen Tackles plus abgefangenen Bällen an der Spitze aller Champions-League-Verteidiger liegt.

Viele Themen begleiten den BVB

Neben dem Geschehen auf dem Rasen steht in Dortmund weiterhin die Vereinspolitik im Fokus. Die Mitgliederversammlung kürte Hans-Joachim Watzke am Wochenende zwar zum neuen Präsidenten, doch die 59-Prozent-Zustimmung und hörbare Buhrufe dokumentieren die angespannte Stimmung zwischen Klubführung und Teilen der Fanszene. In seiner Antrittsrede kündigte Watzke mehr „Einheit“ an – einen Anspruch, den viele Anhänger nach Diskussionen um Transparenz kritisch sehen. Trainer Niko Kovac betonte im Vorfeld der Partie, dass die Mannschaft „den Blick ausschließlich auf Villarreal richtet“.

Villarreal will Negativlauf stoppen

Sportlich reist Villarreal mit einer ernüchternden Bilanz an: Mit nur einem Punkt aus vier Gruppenspielen rangieren die Spanier auf Platz 32 des gesamten Teilnehmerfeldes und weisen laut Expected-Points-Modell die größte negative Abweichung aller Teams auf. Zudem ist das „Submarino Amarillo“ seit vier Auswärtsauftritten bei deutschen Klubs ohne Sieg (drei Remis, eine Niederlage). Immerhin gelangen zuletzt drei Unentschieden in Folge auf deutschem Boden, was Trainer Marcelino als Basis nutzt.

Borussia Dortmund wiederum verlor seit Beginn der Saison 2022/23 nur ein einziges von 18 Champions-League-Heimspielen – eine Quote von sechs Prozent, die im europäischen Vergleich nur Bayern München und Inter Mailand unterbieten.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Villarreal heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen VIL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Borussia Dortmund gegen FC Villarreal im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Villarreal im Liveticker bei SPORT1.