Champions League heute: Frankfurt - Atalanta LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.11.2025 • 17:50 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Atalanta Bergamo. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Mittwoch empfängt Eintracht Frankfurt Atalanta Bergamo zum fünften Gruppenspiel der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Hessen stehen nach vier Partien bei vier Punkten und rangieren damit laut UEFA-Gesamtwertung derzeit auf Position 23 der Königsklasse.

Für Trainer Dino Toppmöller ist es ein „Schlüsselspiel“, in dem seine Mannschaft mit einem Dreier einen großen Schritt Richtung Play-offs machen könnte. Atalanta reist unter Coach Raffaele Palladino mit sieben Zählern an und hat in den vergangenen beiden Europapokalduellen mit deutschen Teams jeweils gewonnen – darunter das 3:0 im Europa-League-Finale 2024 gegen Leverkusen.

Champions League: So verfolgen Sie Frankfurt - Atalanta heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die SGE erlebte in ihren bisherigen Heimauftritten dieser Champions-League-Saison extreme Ausschläge: einem 5:1 gegen Galatasaray folgte ein 1:5 gegen Liverpool. In der Fremde gab es zuletzt ein 0:0 bei Napoli, wobei Frankfurt 18 gegnerische Abschlüsse zuließ – ligaweiter Höchstwert ohne Gegentor an einem Spieltag.

Trainer Toppmöller hob vor dem Wiedersehen mit Atalantas intensiver Mann-gegen-Mann-Spielweise die Wichtigkeit der Partie hervor und verwies auf die „Wahnsinns-Atmosphäre“ als möglichen Faktor. Besonders im Fokus steht Abwehrtalent Nathaniel Brown, der 20 seiner bisherigen 21 Tackles (95 Prozent) gewann und dabei noch nicht ausgespielt wurde. Neben der Champions League beschäftigen die Frankfurter auch Nachwehen aus Köln: Nach dem 4:3-Sieg am Wochenende wurde ein medizinischer Notfall im Gästeblock bekannt, weshalb der Eintracht-Anhang seinen Support vorzeitig einstellte.

Atalanta Bergamo: Formstark, defensiv stabil und mit Scamacca im Fokus

Atalanta reist mit einer beeindruckenden Serienbilanz an: Seit Saisonbeginn stehen sieben Weiße Westen in der Königsklasse zu Buche – nur Inter, Arsenal und PSG kamen auf mehr. Nach dem 0:0 gegen Slavia Prag folgte am 4. Spieltag ein 1:0 gegen Marseille.

Offensiv ragt Gianluca Scamacca heraus: In zwölf Startelfeinsätzen auf internationalem Parkett traf er achtmal, für Atalanta sechs Tore in neun Spielen. Sein einziger Vergleich mit einem Bundesligisten endete in Dublin 2024 mit einem Assist zum 3:0 im Europa-League-Finale gegen Leverkusen. Joker-Qualitäten bringt zudem Lazar Samardzic mit, der seit vergangener Saison drei Champions-League-Treffer allesamt als Einwechselspieler erzielt hat – zwei davon in der laufenden Gruppenphase.

Statistiken, Schlüsselduelle und der Referee

Eintracht Frankfurt blieb in den letzten vier Europapokalpartien gegen italienische Teams ohne Tor und Sieg; das 0:0 in Neapel setzte diese Serie fort. Gleichzeitig ließ die SGE ligaweit die meisten Konterabschlüsse (10) zu und kassierte vier Gegentreffer nach Umschaltmomenten – ein möglicher Angriffspunkt für Atalantas vertikales Spiel.

Die Gäste wiederum gewannen ihre zwei jüngsten Pflichtduelle mit deutschen Klubs (3:0 Leverkusen, 2:0 Stuttgart) ohne Gegentor. Auf Frankfurter Seite dürfte Browns Duell mit Scamacca entscheidend werden, während Schiedsrichter Chris Kavanagh aus England über die Zweikämpfe im Deutsche Bank Park wachen wird.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird SGE gegen ATA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo im Liveticker bei SPORT1.