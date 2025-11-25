Champions League heute: ManCity - Bayer Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.11.2025 • 17:50 Uhr Manchester City empfängt heute Bayer Leverkusen. Der Anstoß ist um 21 Uhr im Etihad Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) steigt das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Bayer 04 Leverkusen im Etihad Stadium. Für die Gastgeber steht Pep Guardiola an der Seitenlinie, der an diesem Abend sein 100. Königsklassen-Match als City-Trainer absolviert.

Auf Leverkusener Seite verantwortet Kasper Hjulmand die sportliche Marschroute. Die Werkself ist nach Borussia Dortmund, Bayern, Bremen, Schalke, Stuttgart, Mönchengladbach und Leipzig der achte deutsche Gegner, dem City in einem europäischen Wettbewerb begegnet.

Champions League: So verfolgen Sie heute ManCity - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die „Citizens“ gehen mit makelloser Heimstatistik gegen deutsche Teams in die Partie: 13 Siege in Serie, kombiniert 49:13 Tore – die letzte Etihad-Pleite gegen einen Bundesligisten datiert aus dem Jahr 2013. Trotz dieser imposanten Bilanz erlebte City am Wochenende einen Dämpfer: Beim 1:2 in Newcastle verlor das Starensemble wichtige Punkte im Premier-League-Rennen. Mehrfach haderte Guardiola öffentlich mit Schiedsrichterentscheidungen und geriet sogar mit einem Kameramann aneinander. Sportlich bleibt City dennoch in der Champions League stabil: In dieser Saison lag die Mannschaft noch in keiner Partie zurück, führte 62 Prozent der Spielzeit und stellte mit 2.511 erfolgreichen Pässen sowie 91,9 Prozent Passgenauigkeit erneut Bestwerte auf.

Bayer reist mit Bundesliga-Rückenwind an

Leverkusen kommt mit breiter Brust nach Manchester: Unter Trainer Kasper Hjulmand sammelte die Werkself 19 Punkte aus den vergangenen acht Bundesligapartien und feierte zuletzt ein souveränes 3:1 in Wolfsburg, bei dem Jonas Hofmann, Edmond Tapsoba und Malik Tillman trafen.

Historisch betrachtet verliefen Reisen auf die Insel jedoch selten erfolgreich – acht der bislang zehn Champions-League-Auftritte in England gingen verloren, einzig bei Tottenham gelang 2016 ein 1:0-Sieg ohne Gegentor.

Haaland-Jubiläum und Leverkusens Aufbauqualitäten

Erling Haaland könnte gegen Bayer sein 50. Champions-League-Spiel von Beginn an absolvieren. City hat in den vergangenen 24 Partien gegen deutsche Klubs 67 Tore erzielt und nur eine Niederlage hinnehmen müssen (1:2 in Leipzig 2021). Auf der Gegenseite überzeugt Leverkusen besonders in der Ballzirkulation: Mit den weiten Diagonalbällen von Aleix García sucht Hjulmands Team häufig den schnellen Weg in die Tiefe, während City bislang als einziges Team noch keinen einzigen gegnerischen Konter zuließ. Im Zentrum dürfte zudem Rúben Dias eine Schlüsselrolle zufallen, nachdem er am Wochenende in Newcastle traf und nun defensiv gefordert sein wird, die Leverkusener Angriffsreihe um Patrik Schick und Ernest Poku in Schach zu halten.

Wird Manchester City gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird MCI gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Manchester City gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Manchester City gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.