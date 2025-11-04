Champions League heute: Neapel - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 04.11.2025 • 15:45 Uhr Die SSC Neapel empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr im Diego Armando Maradona. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gastiert in der Champions League bei der SSC Neapel. Die Begegnung heute um 18:45 Uhr (LIVETICKER) im Stadio Diego Armando Maradona ist bereits das fünfte Europapokal-Duell zwischen Napoli und den Adlerträgern.

In der Vergangenheit setzten sich jeweils beide Klubs einmal in einem Achtelfinal-Vergleich durch: Die Hessen gewannen im UEFA-Cup 1994/95 beide Partien, während Neapel in der Champions-League-Saison 2022/23 mit zwei Siegen antwortete.

Champions League: Neapel - Frankfurt heute LIVE im TV, Stream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Antonio Conte steuert den italienischen Meister zwar zu einer Serie von 21 Heimspielen in Folge mit mindestens einem Tor in der Königsklasse, doch in der laufenden Gruppenphase ließen die Italiener schon neun Gegentreffer zu – nur drei Teams kassierten mehr. In der Liga droht nach dem 0:0 gegen Como der Verlust der Tabellenführung, Rom könnte Neapel überholen.

Vor dem Spiel wird im Klubumfeld zudem der verstorbenen Trainer-Legende Giovanni Galeone gedacht, der Napoli 1997/98 betreut hatte. Conte selbst verlor in einer Champions-League-Saison erst einmal mehr als zwei Gruppenspiele; momentan steht er bei zwei Niederlagen.

Eintracht hadert mit Form und Personalsorgen

Eintracht-Coach Dino Toppmöller reist nach dem 1:1 in Heidenheim mit gemischten Gefühlen nach Kampanien. Dort fehlt Offensiv-Talent Can Uzun, der aufgrund einer Muskelverletzung „bis auf Weiteres“ ausfällt.

Wettbewerb­sübergreifend haben die Adler ihre letzten drei Partien gegen italienische Gegner verloren und dabei kein Tor erzielt. In der aktuellen Champions-League-Saison liest sich die Zwischenbilanz spektakulär: Alle drei Spiele endeten 5:1 (ein Sieg, zwei Niederlagen), womit bislang sechs Treffer pro Partie fielen.

Schlüsselspieler und statistische Besonderheiten

Mario Götze verbuchte in seinen letzten sieben Champions-League-Einsätzen für Frankfurt drei Assists und überschritt mit nun 15 Vorlagen die historische Marke, die zuvor nur sieben andere deutsche Spieler erreichten. Auf der Gegenseite erzielte Neapels Scott McTominay beide Treffer beim 2:6 gegen die PSV und hat damit die Chance, als erst dritter Schotte in einer Saison mehr als zwei Königsklassen-Tore zu erzielen.

Frankfurt ging in den vergangenen beiden Champions-League-Partien jeweils mit fünf Gegentoren vom Feld – negativer Serienrekord droht. Napoli wiederum erlaubt im Schnitt 16,7 gegnerische Abschlüsse pro Spiel, nähert sich damit aber noch nicht den Höchstwerten früherer Vereinsjahre (17,0 in 2011/12).

Wird Napoli gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird NAP gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.