Champions League heute: PSG - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 04.11.2025 • 18:00 Uhr Paris Saint-Germain empfängt heute den FC Bayern. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Parc des Princes. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Historisch betrachtet entschieden die Münchner acht der bisherigen 14 Königsklassen-Duelle für sich, während PSG seine letzten vier Partien verlor – die längste Negativserie der Pariser gegen einen Klub im Wettbewerb.

Champions League: PSG - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1

PSG geht mit Rückenwind aus der Ligue 1 in die Partie: Gegen Nizza sorgte Joker Goncalo Ramos in der Nachspielzeit für einen 1:0-Erfolg, während Luis Enrique mehreren Stammkräften eine Pause ermöglichen konnte. In der Königsklasse stellen die Franzosen mit 13 Toren den besten Angriff der laufenden Saison.

Individuell glänzt Vitinha, der 92,4 Prozent seiner 145 Pässe unter hohem Druck an den Mitspieler brachte – Spitzenwert aller Akteure. Verteidiger Achraf Hakimi war zudem in jedem seiner letzten fünf Champions-League-Einsätze direkt an einem Tor beteiligt (zwei Tore, drei Assists), eine Serie, die bisher nur zwei Außenverteidiger erreichten.

FCBayern will Siegesserie fortsetzen

Der deutsche Rekordmeister reist mit drei Siegen aus den ersten drei Gruppenspielen an und könnte erstmals seit Herbst 2023 wieder vier Königsklassen-Erfolge in Folge feiern. Harry Kane traf in jedem der letzten vier Champions-League-Spiele (insgesamt sechs Tore) und steht vor der Möglichkeit, als dritter Bayern-Profi überhaupt in fünf Partien nacheinander zu netzen.

Abseits des Spielfelds prägten jüngst Aussagen von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Münchner Nachrichtenlage: Bei der Jahreshauptversammlung kritisierte er die „dramatisch“ zurückgebliebene Auslandsvermarktung der Bundesliga und forderte neue Strategien für internationale Sichtbarkeit.

PSG seit vier CL-Duellen gegen Bayern ohne Treffer

PSG wartet seit vier Königsklassen-Begegnungen auf einen Treffer gegen Bayern, obwohl in dieser Spanne 40 Abschlüsse (14 aufs Tor) registriert wurden. Die Münchner könnten als erstes Team drei Auswärtssiege in Folge im Parc des Princes landen; die beiden vorherigen endeten jeweils 1:0 (April 2021, Februar 2023).

Für Bayern ist es das erste Duell mit dem aktuellen Titelträger seit 2018, die letzten fünf solcher Partien blieben ohne Sieg (ein Remis, vier Niederlagen). Beide Teams haben zudem Klub- und Wettbewerbsbestmarken vor Augen: Paris jagt den Torrekord nach vier Spieltagen, während München zuletzt 2021 viermal hintereinander mindestens drei Treffer erzielte und nun erneut in Reichweite dieser Serie ist.

Wird Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird PSG gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live im Stream bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.